کوئٹہ میں مسلح افراد کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ، 3 افراد جاں بحق

سردار حمید خان April 14, 2026
کوئٹہ میں سریاب روڈ پر نامعلوم مسلح افراد کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں تین افراد جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہوگئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پولیس نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا جبکہ ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔

پولیس کے مطابق شہر کے مصروف علاقے سریاب روڈ، فیض آباد کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کرتے ہوئے تین افراد کو قتل جبکہ دو کو زخمی کر دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ہارون مینگل ولد جمیل، غفور ولد وحید بخش اور نصیب اللہ ولد نامعلوم شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں جمیل اور عبدالحفیظ شامل ہیں۔

ڈی آئی جی کوئٹہ عمران شوکت نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے جس کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

 واقعے میں زخمی ہونے والے جمیل مینگل نے بتایا کہ وہ عدالت پیشی کے بعد واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ان پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ خود زخمی ہوئے جبکہ ان کا بیٹا ہارون مینگل سمیت تین افراد جاں بحق ہو گئے۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

Express News

برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف

Express News

درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ مانگ لیا

Express News

میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

Express News

بحیرہ عرب میں سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن،20 کروڑ روپے مالیت کی غیرملکی شراب ضبط

