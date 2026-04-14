پی ایچ ایف کا سینئر، جونیئر اور انڈر 18 ٹیموں کیلیے نئے مینجمنٹ پینلز کا اعلان

قومی سینئر ٹیم کے لیے اولمپیئن منظور الحسن کو بطور ہیڈ کوچ ذمہ داری سونپی گئی ہے

اسپورٹس ڈیسک April 14, 2026
پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) نے قومی سینئر، جونیئر اور انڈر 18 ٹیموں کے لیے نئے مینجمنٹ پینلز کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پی ایچ ایف صدر محی الدین احمد وانی کی منظوری کے بعد پروفیشنل ڈویلپمنٹ کمیٹی کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے نئے کوچنگ اور مینجمنٹ پینلز کا باضابطہ اعلان کردیا ہے۔

قومی سینئر ٹیم کے لیے اولمپیئن منظور الحسن کو بطور ہیڈ کوچ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔

ان کی معاونت کے لیے کوچنگ پینل میں اولمپیئن خواجہ محمد جنید (کوچ)، اولمپیئن وسیم احمد (کوچ)، انٹرنیشنل عدنان ذاکر (کوچ)، انٹر نیشنل مظہر عباس (گول کیپنگ کوچ)، اولمپیئن شکیل عباسی (کوچ) شامل ہیں۔

پاکستان جونیئر ٹیم کے ہیڈ کوچ کے طور پر اولمپیئن ایاز محمود کا تقرر کیا گیا ہے۔ کوچز پینل میں اولمپیئن سمیر حسین (کوچ)، انٹرنیشنل اظفر یعقوب (کوچ)، انٹرنیشنل عمران بٹ (کوچ) شامل ہیں۔

پاکستان یوتھ (انڈر 18) ٹیم کے لیے اولمپیئن قمر ابراہیم کو ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ ان کے ہمراہ کوچنگ کے فرائض انجام دینے والوں میں اولمپیئن ریحان بٹ (کوچ)، انٹرنیشنل یاسر اسلام (کوچ)، اولمپیئن عمر بھٹہ (کوچ) شامل ہیں۔
