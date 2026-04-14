ایران میں ’رجیم چینج‘ ہونے تک مشن جاری رہے گا؛ موساد چیف نے اسرائیلی منصوبہ بتادیا

ہم نے تہران کے قلب میں رہ کر اپنی فضائیہ کو درست نشانہ لگانے کے لیے تنصیبات کی معلومات فراہم کیں، موساد

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup
اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف حالیہ امریکی اسرائیلی جنگ کے باوجود تاحال ان کا مشن ختم نہیں ہوا ہے۔

ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یہ بیان موساد چیف نے ہولوکاسٹ کی یادگاری تقریب کے دوران دیا۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ موساد نے تہران کے قلب میں اپنا کام انجام دیا اور اسرائیلی فضائیہ کو اہم اور درست انٹیلیجنس فراہم کی۔

موساد چیف ڈیوڈ بارنیا نے مزید بتایا کہ ہمارے ایجنٹس نے کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر ہی اسرائیلی فضائیہ نے ایران کی میزائل تنصیبات کو نشانہ بناکر تباہ کردیا۔

انھوں نے مزید کہا کہ ایران کے یہ دور تک مار کرنے والے خطرناک میزائل اسرائیل کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔

ڈیوڈ برنیا نے مزید کہا کہ موساد کی یہ انٹیلی جنس کارروائیاں صرف جنگی مرحلے تک محدود نہیں بلکہ بعد کے عرصے کے لیے بھی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے۔

انھوں نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جنگ ختم ہوتے ہی مشن مکمل ہو جائے گا۔ ایران میں رجیم چینج تک ہماری مہم جاری رہے گی اور تب ہی ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

صیہونی ریاست امریکا کی مدد سے گریٹر اسرائیل منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے؛ حزب اللہ

Express News

ایران پھر مذاکرات کیلیے بیتاب ہے،آج ہی متعلقہ افراد نے کال کی ہے؛ ٹرمپ

Express News

اٹلی کی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے پوپ لیو کی بے توقیری پر سخت ردعمل

Express News

اسرائیلی فوج کا لبنان سرحد کے قریب 15 مستقل اڈے قائم کرنے کا منصوبہ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم اپنے پاس محفوظ رکھنے کو تیار ہیں؛ روس کی پیشکش

Express News

امریکا کی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع؛ ٹرمپ کا 158 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو