امریکا کا کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان

کتائب حزب اللہ پر امریکی صحافی اور ڈھائی سال قبل اسرائیلی محقق کو اغوا کرنے کا الزام ہے

ویب ڈیسک April 14, 2026
امریکا کا عراق میں ایران نواز مزاحمتی تنظیم کے سربراہ کی گرفتاری پر 10 ملین ڈالر کا انعام

امریکا نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ مزاحمتی تنظیم کتائب حزب اللہ کے سربراہ احمد الحیمدوی کو گرفتار کروانے یا معلومات فراہم کرنے پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان کیا ہے۔

امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق یہ اعلان ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ احمد الحمیدوی کی قیادت میں تنظیم کتائب حزب اللہ نے عراق میں امریکی مفادات اور شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ کتائب حزب اللہ نے ایران کی بھرپور حمایت کے ساتھ عراق میں امریکی سفارتی تنصیبات پر حملے کیے، امریکی شہریوں کو اغوا کیا اور عام عراقی شہریوں کو بھی ہلاک کیا۔

گزشتہ ماہ اس تنظیم نے بغداد میں امریکی صحافی شیلے کیٹلسن کو اغوا کیا تھا تاہم انھیں چند روز بعد اس شرط پر رہا کر دیا گیا کہ وہ عراق چھوڑ دیں۔

اسی تنظیم نے ڈھائی سال قبل اسرائیلی نژاد محقق ایلزبتھ کو اغوا کیا تھا جو گزشتہ برس رہا ہوئیں۔

امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ تنظیم خطے میں عدم استحکام کا باعث ہے اور اس کی سرگرمیاں امریکی سفارتی مشنز اور عراقی شہریوں کے لیے خطرہ ہیں۔

کتائب حزب اللہ عراق میں سرگرم ان متعدد مسلح گروہوں میں شامل ہے جو ایران کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں اور امریکا ان پر پہلے بھی پابندیاں اور کارروائیاں کرتا رہا ہے۔

 
