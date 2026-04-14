پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے، امریکا ایران مذاکرات میں نئے ثالث کی ضرورت نہیں؛ قطر

ایران کے ساتھ کوئی رابطہ ہے اور نہ کوئی معاہدہ طے پایا ہے، ترجمان قطری وزارت خارجہ

ویب ڈیسک April 14, 2026
قطر نے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ثالثی کا کردار بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ان خیالات کا اظہار قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے میڈیا بریفنگ کے دوران کیا۔

قطری ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے پاکستان، امریکا اور برادر ممالک کے ساتھ اعلٰی سطح کے رابطے جاری ہیں۔

انھوں نے امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کی تعریف اور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ان مذاکرات میں قطر سمیت کسی نئے ثالث کی ضرورت نہیں ہے۔

قطری ترجمان نے بتایا کہ دو ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے ایران نے قطر پر حملے نہیں کیے اور امن کو قائم رکھنے کے لیے مسئلے کا حل ناگزیر ہوگیا ہے۔ 

ماجد الانصاری نے کہا کہ قطر پر حملے روکنے کے لیے ایران کے ساتھ ڈیل کی تردید کرتے ہیں۔ ایسی تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔

قطری ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہورہے ہیں فی الحال ہماری تمام توجہ اپنے ملک کی سلامتی اور دفاع پر ہے۔

انھوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایک فریق کا کنٹرول اور اجارہ داری ناقابل قبول ہے۔ آبنائے ہرمز کی دوبارہ بحالی کے لیے مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔

 
متعلقہ

Express News

فرانسیسی صدر کا امریکی اور ایرانی صدور کو فون؛ غلط فہمیاں دور کرنے اور مذاکرات پر زور

Express News

امریکا کا کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان

Express News

فیلڈ مارشل عاصم منیر لاجواب آدمی ہیں؛ ایران سے دوبارہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے؛ ٹرمپ

Express News

امریکا میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات ختم؛ مارکو روبیو کی بھی شرکت

Express News

ایران میں ’رجیم چینج‘ ہونے تک مشن جاری رہے گا؛ موساد چیف نے اسرائیلی منصوبہ بتادیا

Express News

امریکی ناکہ بندی دھری کی دھری رہ گئی؛ ایران سے منسلک 4 بحری جہاز رکاوٹیں عبور کرگئے

