ایف آئی اے کی کارروائی، غیرملکی کرنسی کی غیرقانونی خرید وفروخت میں ملوث ملزمان گرفتار

ملزمان کے قبضے سے 35 ہزار سعودی ریال اور ایک ارب 40 کروڑ ایرانی ریال برآمد کر لیے گئے ہیں، ایف آئی اے ذرائع

آفتاب خان April 15, 2026
فوٹو: ایف آئی اے

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) کے کارپوریٹ کرائم سرکل نے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں کارروائی کرکے غیرملکی کرنسی کی غیرقانونی خرید و فروخت میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کرکے اربوں مالیت کی کرنسی بھی برآمد کرلی۔

ایف آئی اے ذرائع کے مطابق غیرملکی کرنسی کی غیرقانونی خرید وفروخت میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا ہے اور ملزمان کے قبضے سے 35 ہزار سعودی ریال اور ایک ارب 40 کروڑ ایرانی ریال برآمد کر لیے گئے ہیں۔

کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا کہ گرفتار ملزمان کی تحویل سے 4 موبائل اور ایک لیپ ٹاپ برآمد کیا گیا، لیپ ٹاپ اور موبائل سے غیرملکی کرنسی کی خریدوفروخت میں ملوث مختلف افراد کی فہرست بھی سامنے آگئی ہے۔

ذرائع نے مزید بتایا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ اندراج کے بعد مزید کارروائی جاری ہے۔

 
متعلقہ

Express News

کراچی، جوئے کے اڈے سے برآمد ہونے والی رقم میں خوردبرد، ڈی آئی جی ساؤتھ نے ایکشن لے لیا

Express News

کراچی، سعود آباد پولیس نے شہری کو گاڑی سمیت اغوا کر کے فرار کی کوشش ناکام بنا دیا

Express News

دیرلوئر؛ 70 لاکھ مبینہ راہزنی کا ڈراپ سین، مدعی خود ملوث نکلا

Express News

کراچی، منگنی کی تقریب میں فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی

Express News

کراچی، ناتھاخان پل کے نیچے پولیس مقابلہ، زخمی ڈاکو گرفتار

Express News

کراچی؛ اندھے قتل کا معمہ حل، نوجوان کے قتل میں مبینہ طور پر بیوی، ساس، سالا اور دوست ملوث

