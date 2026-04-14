کراچی، مومن آباد پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، زخمی سمیت دو ڈاکو گرفتار

گرفتار ملزمان سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ۔

اسٹاف رپورٹر April 15, 2026
کراچی:

شہر قائد میں مومن آباد پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا ۔

تفصیلات کے مطابق مومن آباد پولیس نے الفتح کالونی اورنگی ٹاؤن سے مبینہ مقابلے کے بعد زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ 

زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ 

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو کی شناخت شعیب ولد فضل کمال کے نام سے کی گئی جبکہ دوسرے گرفتار ملزم نے اپنا نام محمد عباسی ولد محمد فضل بتایا۔ 

گرفتار ملزمان سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ۔
متعلقہ

Express News

کراچی، جوئے کے اڈے سے برآمد ہونے والی رقم میں خوردبرد، ڈی آئی جی ساؤتھ نے ایکشن لے لیا

Express News

کراچی، سعود آباد پولیس نے شہری کو گاڑی سمیت اغوا کر کے فرار کی کوشش ناکام بنا دیا

Express News

دیرلوئر؛ 70 لاکھ مبینہ راہزنی کا ڈراپ سین، مدعی خود ملوث نکلا

Express News

کراچی، منگنی کی تقریب میں فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی

Express News

کراچی، ناتھاخان پل کے نیچے پولیس مقابلہ، زخمی ڈاکو گرفتار

Express News

کراچی؛ اندھے قتل کا معمہ حل، نوجوان کے قتل میں مبینہ طور پر بیوی، ساس، سالا اور دوست ملوث

