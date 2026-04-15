کراچی، فائرنگ کے مختلف واقعات، ایک شخص جاں بحق، خاتون سمیت 2 افراد زخمی

زخمیوں کا طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر April 15, 2026
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون سمیت دو افراد زخمی ہوگئے۔

ریسکیو حکام کے مطابق شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے میں گھر کے اندر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا، تاہم واقعے کی مزید تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکیں۔

دوسرا واقعہ لیاری کے بروہی روڈ پر پیش آیا جہاں گھر کے اندر پراسرار فائرنگ سے 40 سالہ خاتون جان بی بی زخمی ہوگئیں۔

زخمی خاتون کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

ادھر سرجانی ٹاؤن سیکٹر فائیو ڈی میں زبیر ہال کے قریب فائرنگ کے واقعے میں آفتاب نامی شخص زخمی ہوگیا جسے ابتدائی طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا بعد ازاں اسے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔

پولیس کے مطابق سرجانی ٹاؤن میں فائرنگ کا واقعہ دو گروپوں کے درمیان تصادم کا نتیجہ ہے جبکہ زخمی ہونے والا شخص پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا کارکن بتایا جا رہا ہے۔

جس کے بعد علاقے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی جبکہ اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔

سیکیورٹی اداروں نے صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔
