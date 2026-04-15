وزیر خزانہ کی امریکی وزیر تجارت سے ملاقات، اقتصادی شراکت داری مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال

وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزارت خزانہ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے بہار اجلاسوں 2026 کے موقع پر امریکہ کے وزیر تجارت اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات ہوئی۔
اس ملاقات میں تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری کے بہاؤ میں اضافہ اور نجی شعبے کی شمولیت کو آسان بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔
گفتگو میں کان کنی، توانائی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو بھی زیرِ بحث لایا گیا جبکہ باہمی مفاد پر مبنی اقتصادی تعاون کے لیے نئے مواقع بروئے کار لانے پر بھی زور دیا گیا۔