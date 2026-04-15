سپریم کورٹ کا پی آئی اے کو ملازم کی 24 سال کی پنشن اور مراعات ادا کرنے کا حکم

 آئندہ سماعت سے پہلے پنشن ادا نہ ہوئی تو ایم ڈی خود پیش ہوں، جسٹس شاہد وحید

کورٹ رپورٹر April 15, 2026
سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی آئی اے کو ملازم کی 24 سال کی پنشن ادا کرنے کا حکم دے دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن کے سابق ملازم مصطفیٰ انصاری کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔

جس پر جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی۔

درخواست گزار کے وکلی نے کہا کہ ’میرے موکل کو 2002 میں اسکیم کے تحت ریٹائرڈ کیا گیا،  جس کے بعد سندھ ہائیکورٹ نے پنشن اور دیگر مراعات ادا کرنے کا حکم دیا۔

درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سندھ ہائیکورٹ کے حکم کے باوجود میرے مؤکل کے گزشتہ 24 سال کے واجبات ادا نہیں کیے گئے۔

جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ کیا ملازم کو پنشن ادا نہ کرنے کا کوئی قانون ہے؟ جس پر سابق ملازم کے وکیل نے کہا کہ سب ملازم پنشن لے رہے ہیں۔

پی آئی اے کے وکیل نے کہا کہ پنشن دینے کے بارے میں ادارے سے ہدایات لینا ہوں گی۔

سپریم کورٹ نے پی آئی اے کے ملازم کو 24 سال کی پنشن ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت سے پہلے پنشن ادا نہ ہوئی تو ایم ڈی خود پیش ہوں۔

سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 23 اپریل تک ملتوی کردی۔
 
متعلقہ

Express News

پاکستان اور آئی ایم ایف کا نئے پروگرام کیلیے اسٹاف لیول کا معاہدہ طے

Express News

راولپنڈی میں مفت میت بس سروس کا آغاز

Express News

پشاور؛ سی ٹی ڈی کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دو دہشتگرد ہلاک

Express News

اگر دنیا میں سیز فائر کرواسکتے ہیں تو اپنوں سے بھی ہونا چاہیے، بیرسٹر گوہر

Express News

حکومت عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، وزیراعظم

Express News

اسلام آباد ڈپلومیسی کی عالمی پذیرائی، پاکستان کے کردار کو بھرپور سراہا گیا

