آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی (او جی ڈی سی) نے توانائی کے موجودہ بحران میں پاکستان کے لیے بڑی خوش خبری سنائی ہے جہاں او جی ڈی سی نے نشپا بلاک کے براگزئی ایکس-1 کنواں سے تیل و گیس کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت کا سنگ میل حاصل کر لیا۔
ترجمان او جی ڈی سی ذیشان زیدی کے مطابق وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے او جی ڈی سی کے باراگزئی ایکس-01 کنویں سے کمرشل پیداوار کا افتتاح کر دیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ او جی ڈی سی نے نشپا بلاک کے براگزئی ایکس-1 کنواں سے تیل و گیس کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت کا سنگ میل حاصل کر لیا اور خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں ہونے والی تیل و گیس کی دریافتیں پاکستان کی بڑی ایکسپلوریشن کامیابی قرار پائی ہیں۔
ترجمان او جی ڈی سی کے مطابق براگزئی ایکس-1 کنواں سے یومیہ 15 ہزار 5 بیرل تیل اور 45.36 ملین مکعب اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس حاصل ہو رہی ہے اور مذکورہ کنواں سے2028 تک تیل کی یومیہ پیداوار 25 ہزار بیرل تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ او جی ڈی سی کی جانب سے مذکورہ کنواں سے2028 تک گیس کی پیداوار60 ایم ایم ایس سی ایف ڈی اور ایل پی جی کی یومیہ پیداوار 200میٹرک ٹن تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔
وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے بتایا کہ تیل و گیس کی بڑی دریافت توانائی بحران میں کمی لائے گی، او جی ڈی سی کی مسلسل کامیابی ملکی توانائی سیکیورٹی کے لیے اہم سنگ میل ہے۔
انہوں نے کہا کہ او جی ڈی سی کی ان دریافتوں سے پاکستان کو سالانہ تقریبا 329 ملین ڈالر کا فائدہ ہو گا، نئی دریافتوں سے ملکی ذخائر میں اضافہ اور درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا۔