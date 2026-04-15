ناکہ بندی کے 48 گھنٹوں کے دوران ایران سے منسلک 9 جہازوں کو روکا؛ امریکی فوج

امریکی فوج نے ایران جانے اور وہاں سے آنے والے بحری راستوں کو ناکہ بندی کر رکھی ہے تاکہ کسی جہاز کی آمدورفت نہ ہوسکے

ویب ڈیسک April 15, 2026
امریکا نے آبنائے ہرمز سے ایران کی بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کرنے کا عمل شروع کردیا

امریکی فوج کی جانب سے ایران جانے والے بحری راستوں اور بندرگاہوں کی ناکہ بندی کو 48 گھنٹے مکمل ہوگئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے آغاز کے پہلے 48 گھنٹوں میں 9 جہازوں کو روک دیا۔

امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان تمام جہازوں نے امریکی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یا تو واپس ایرانی بندرگاہوں کا رخ کر لیا یا ساحلی علاقوں کی طرف مڑ گئے۔

امریکی فوجی حکام کا مزید کہنا ہے کہ کوئی بھی جہاز امریکی بحریہ کی نگرانی اور رکاوٹ کو توڑ کر حدود سے آگے نہیں جا سکا اور ناکہ بندی توڑنے سے متعلق خبریں لاعلمی کی بنیاد پر ہیں۔

خیال رہے کہ بحری جہازوں کی نگرانی کرنے والے ڈیٹا کے مطابق منگل کے روز کم از کم تین جہاز ایرانی بندرگاہوں سے نکل کر آبنائے ہرمز عبور کرنے میں کامیاب ہوئے اور گزشتہ روز ایسے جہازوں کی تعداد 5 سے زائد تھی۔

تاہم ڈیٹا کے مطابق بھی ان میں سے کچھ بعد میں واپس مڑ گئے تھے تاہم یہ ثابت ہوا تھا کہ امریکی ناکہ بندی توڑ کر آبنائے ہرمز عبور کر گئے تھے۔

 

 
متعلقہ

Express News

پاکستان واحد ثالث ہے، مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں ہوگا؛ ترجمان وائٹ ہاؤس

Express News

لبنان نے 8 اپریل کے سفاکانہ اسرائیلی حملوں پر سلامتی کونسل میں شکایت درج کرا دی

Express News

دباؤ کے باوجود ایران جنگ میں شامل نہیں اور نہ آئندہ ہوں گے؛ برطانیہ کا ٹرمپ کو جواب

Express News

ایران مالی طور پر کمزور ہوچکا ہے، جنگ کی سکت نہیں رہی؛ امریکی حکام کا دعویٰ

Express News

امریکی بحریہ کا کروڑوں ڈالر مالیت کا جدید جاسوس ڈرون خلیج فارس میں گر کر تباہ

Express News

ایران میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پُرتپاک استقبال؛ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہے

