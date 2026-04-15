لبنان نے 8 اپریل کے سفاکانہ اسرائیلی حملوں پر سلامتی کونسل میں شکایت درج کرا دی

اسرائیل نے 8 اپریل کو لبنان بھر میں 100 سے زائد حملے کیے جس میں 300 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے

ویب ڈیسک April 15, 2026
لبنان نے جنگ بندی معاہدے پر جاری مذاکرات کے دوران اسرائیل کے 8 اپریل کو ملک بھر میں کیے گئے فضائی حملوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں باضابطہ شکایت درج کرا دی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس بات کا اعلان لبنانی وزارتِ خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کیا ہے۔

جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے 8 اپریل کو 100 سے زائد فضائی حملے کیے جن میں دارالحکومت بیروت سمیت مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ حملے گنجان آباد رہائشی علاقوں پر مصروف اوقات میں کیے گئے اور شہریوں کو کسی قسم کی پیشگی وارننگ بھی نہیں دی گئی تھی۔

لبنانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اسرائیلی حملے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی صریح خلاف ورزی اور شہری آبادی کو براہِ راست خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہیں۔

لبنانی حکام کے مطابق ان حملوں میں اب تک کم از کم 303 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جن میں 30 بچے اور 71 خواتین شامل ہیں، جبکہ 1,150 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔

لبنان نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لے اور شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔

 
متعلقہ

Express News

فرانسیسی صدر کا امریکی اور ایرانی صدور کو فون؛ غلط فہمیاں دور کرنے اور مذاکرات پر زور

Express News

امریکا کا کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان

Express News

فیلڈ مارشل عاصم منیر لاجواب آدمی ہیں؛ ایران سے دوبارہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے؛ ٹرمپ

Express News

امریکا میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات ختم؛ مارکو روبیو کی بھی شرکت

Express News

ایران میں ’رجیم چینج‘ ہونے تک مشن جاری رہے گا؛ موساد چیف نے اسرائیلی منصوبہ بتادیا

Express News

امریکی ناکہ بندی دھری کی دھری رہ گئی؛ ایران سے منسلک 4 بحری جہاز رکاوٹیں عبور کرگئے

