دورہ بنگلادیش کیلیے قومی ٹیسٹ ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا امکان

اظہر محمود کی جگہ سرفراز احمد ہیڈ کوچ ہوں گے۔ کھلاڑیوں کے انتخاب میں بھی ان کی رائے شامل کی جائے گی، ذرائع

محمد یوسف انجم April 16, 2026
facebook whatsup

ذرائع کے مطابق قومی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان اگلے ہفتے متوقع ہے، منتخب کھلاڑیوں کا کیمپ 29 اپریل سے کراچی میں لگے گا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ سلیکٹرز نے کھلاڑیوں کے ناموں پر مشاورت کا آغاز کردیا ہے۔ گزشتہ برس جنوبی افریقا کے خلاف سیریز کی ٹیم میں تین سے چار تبدیلیوں کا امکان ہے۔

ٹیم مینجمنٹ میں بھی رد و بدل کا امکان ہے، اظہر محمود کی جگہ سرفراز احمد  ہیڈ کوچ ہوں گے۔ کھلاڑیوں کے انتخاب میں بھی سرفراز احمد کی رائے شامل کی جائے گی۔

ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ وکٹ کیپر روحیل نذیر کو موقع دیا جاسکتا ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان ٹیسٹ میچز 8 اور 16 مئی کو شیڈول ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو