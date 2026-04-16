سری لنکا کے اسٹار وکٹ کیپر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کا حصہ بن گئے

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اپنا ساتواں میچ جمعہ کو دفاعی چیمپین لاہور قلندرز کے خلاف کھیلے گی

اسپورٹس رپورٹر April 16, 2026
سری لنکا کے اسٹار وکٹ کیپر بیٹر دنیش چندیمل کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے اسکواڈ حصہ بن گئے۔

قومی ڈیوٹی کے سبب نیوزی لینڈ روانہ ہونے والے بیون جیکبز  کی جگہ لینے والے دنیش چندیمل پی ایس ایل11 کے اگلے تینوں میچز کے لیے دستیاب ہوں گے۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اپنا ساتواں میچ جمعہ کو دفاعی چیمپین لاہور قلندرز کے خلاف کھیلے گی،آٹھویں میچ میں کوئٹہ  گلیڈی ایٹرز اتوار کو ایک مرتبہ پھر پشاور زلمی کے مد مقابل آئے گی جبکہ اسے اپنے آخری میچ میں  قذافی اسٹیڈیم میں21 اپریل کو ایک مرتبہ پھر لاہور قلندرز کا سامنا کرنا ہوگا۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اب تک اپنے چھ میچز کھیل کے دو فتوحات اور چار ناکامیوں کے ساتھ چار پوائنٹس جوڑ کر پانچویں پوزیشن پر ہے۔
متعلقہ

Express News

بابر اعظم نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا

Express News

کراچی کنگز نے یو اے ای کے دو پلیئرز کو ٹیم سے نکال کر انگلینڈ کے کھلاڑی کو شامل کر لیا

Express News

پی ایس ایل11؛ جمعرات کو ڈبل ہیڈرز میں دو میچز کھیلے جائیں گے

Express News

رائلی روسو پی ایس ایل میں 100 میچز مکمل کرنیوالے پہلے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے

Express News

افتخار احمد کی جانب سے اسٹرائیک ریٹ پر تنقید کے بعد صاحبزادہ فرحان کا ردعمل

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دیدی

