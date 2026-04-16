امریکی وزیر دفاع کا ایران کے نئے سپریم لیڈر کی صحت کے بارے میں بڑا انکشاف

اسرائیلی حملے میں آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا ہے

ویب ڈیسک April 16, 2026
معجزہ دیکھ لیں اور حق کیساتھ کھڑے ہوجائیں، ایرانی سپریم لیڈر کا جنوبی ہمسائیہ ممالک کو پیغام

امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے پیٹاگون میں جنگ کی صوت حال پر پریس بریفنگ میں کئی اہم امور پر گفتگو کی اور متعدد حقائق سامنے رکھے۔

امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے پریس بریفنگ میں ایک بار پھر خبردار کیا کہ جنگ بندی پر ایران نے دانشمندانہ فیصلہ نہیں لیا تو امریکی فوج دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔

پریس بریفنگ کے بعد امریکی وزیردفاع پیٹ ہیگستھ نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیئے۔ ایک صحافی نے ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے متعلق بھی سوال کیا۔

یاد رہے کہ 28 فروری کو اسرائیلی حملے میں ایران کے رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہوگئے جس کے چند روز بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو نیا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا تھا۔

نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای عہدہ سنبھالنے کے بعد تاحال منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ نہ ان کا کوئی ویڈیو بیان آیا ہے۔ اب تک کے ان کے سارے بیانات سرکاری ٹی وی پر پڑھ کر سنائے گئے ہیں۔

جس سے ان کی زندگی سے متعلق افواہیں گرم ہیں جب کہ میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ مجتبٰی خامنہ ای اُسی حملے میں زخمی ہوگئے تھے جس میں ان کے والد شہید ہوئے ہیں۔

امریکی وزیردفاع پیٹ ہیگستھ نے آج کی پریس بریفنگ میں اس سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ مجتبیٰ خامنہ ای زندہ ہیں لیکن شدید زخمی ہیں۔

واضح رہے کہ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ مجتبیٰ خامنہ کے پیر پر چوٹ آئی ہے اور انھیں نہایت محفوظ اور حساس مقام پر طبی امداد دی جا رہی ہے تاہم ایران کی جانب سے اس پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔

 
متعلقہ

Express News

پاکستان واحد ثالث ہے، مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں ہوگا؛ ترجمان وائٹ ہاؤس

Express News

لبنان نے 8 اپریل کے سفاکانہ اسرائیلی حملوں پر سلامتی کونسل میں شکایت درج کرا دی

Express News

دباؤ کے باوجود ایران جنگ میں شامل نہیں اور نہ آئندہ ہوں گے؛ برطانیہ کا ٹرمپ کو جواب

Express News

ایران مالی طور پر کمزور ہوچکا ہے، جنگ کی سکت نہیں رہی؛ امریکی حکام کا دعویٰ

Express News

امریکی بحریہ کا کروڑوں ڈالر مالیت کا جدید جاسوس ڈرون خلیج فارس میں گر کر تباہ

Express News

ایران میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پُرتپاک استقبال؛ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہے

express

