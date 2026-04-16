انڈر 18 نیشنل ہاکی چیمپئن شپ؛ کون کونسی ٹیموں نے سیمی فائنل کیلیے کوالیفائی کر لیا؟

ایونٹ 9 اپریل سے 19 اپریل تک جاری رہے گا جس میں 16 ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے مدمقابل ہوں گی

ذوالفقار بیگ April 16, 2026
پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام 9 تا 19اپریل تک نصیر بندہ ہاکی سٹیڈیم اسلام آباد میں جاری یوتھ انڈر 18 نیشنل ہاکی چیمپئن شپ 2026 کے سیمی فائنل کے لیے پاک کسٹم ، پنجاب 2 ،کے پی کے اور پاک آرمی نے کوالیفائی کرلیا۔

پہلا کوارٹر فائنل میچ پاک کسٹم اور پنجاب 1 کے مابین کھیلا گیا جو کہ پاک کسٹم نے 2-6 سے جیت لیا۔ پاک کسٹم کی جانب سے آسام حیدر ںے دو، عبداللہ، عثمان، یحی اور عمر نے ایک ایک گول سکور کئے۔ پنجاب 1 کی جانب سے وقاص اور علی نے ایک ایک گول سکور کئے۔

دوسرا کوارٹر فائنل پنجاب 2 اور پنجاب 3 کے مابین کھیلا گیا جو کہ پنجاب 2 نے 0-6 سے جیت لیا ۔ پنجاب 2 کی جانب سے ابو سفیان ، فرحان نے دو دو ، حنین اور عبد السمیع نے ایک ایک گول سکور کیا۔

تیسرا کوارٹر فائنل میچ کے پی کے اور پنجاب 4 کے مابین کھیلا گیا جو کہ مقررہ وقت کے اختتام تک 2-2 گول سے برابر رہا بعد ازاں پینلٹی شوٹ پر کے پی کے نے 1-2 سے جیت لیا۔

چوتھا کوارٹر میچ پاک آرمی اور آزاد جموں و کشمیر کے مابین کھیلا گیا۔ جو کہ پاک آرمی نے 0-10 سے باآسانی جیت لیا۔ پاک آرمی کی جانب سے مزمل سعید نے تین، شعیب ، حسان نے دو دو، بلال عمیر اور عمار نے ایک ایک گول سکور کیا۔

اس موقع پر مہمان خصوصی ایف آئی ایچ کی ایمپائر کمیٹی ممبر فیض محمد فیض ، آباد کے سینئر وائس پریذیڈنٹ افضال حمید ، سابق کوآرڈینیٹر پی ایچ ایف و سینئر صحافی زوالفقار بیگ ، پی ایچ ایف سیلیکش کمیٹی ممبر اولمپین نعیم اختر،چیف کوآرڈینیٹر عبدالناصر اخونزادہ ، محمد ظہیر الحق ، طاہر شیرازی ،محمد زاہد واپڈا ٹورنامنٹ ڈائریکٹر خواجہ محمد جنید ، اسسٹنٹ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر شفیق بھٹی، محمود احمد ، ایمپائر منیجر سہیل اکرم جنجوعہ ،کو آرڈینیٹر خاور جاوید، میڈیا کوآرڈینیٹر محمد وقاص شیخ کے علاوہ آفیشلز اور شائقین ہاکی کی بڑی تعداد موجود تھی۔

ایونٹ 9 اپریل سے 19 اپریل تک جاری رہے گا جس میں ملک بھر سے 16 ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے مدمقابل ہوں گی۔
