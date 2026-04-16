امریکا سے معاہدہ نہ کیا تو پہلے سے زیادہ دردناک حملے کرینگے؛اسرائیل کی ایران کو دھمکی

ایران تاریخی موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسے بہتر مستقبل یا تباہی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اسرائیلی وزیر دفاع

ویب ڈیسک April 16, 2026
ایران کو بہتر مستقبل یا تباہی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے؛ اسرائیلی وزیردفاع

مشرق وسطیٰ کی صورت حال پر آج ہنگامہ خیز دن دیکھا گیا جس میں امریکی دفاع اور اسرائیلی وزیر دفاع نے الگ الگ مقام پر میڈیا سے گفتگو کی لیکن دونوں میں ایران کو یکساں انداز میں دھمکیاں دی گئیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیرِ دفاع نے ایران کو سخت الفاظ میں متنبہ کیا ہے کہ اگر امریکا کے ساتھ جاری جنگ بندی معاہدے پر اتفاق نہیں کیا تو اسرائیل اُس پر پہلے سے زیادہ تکلیف دہ حملے کرے گا۔

اسرائیلی وزیرِ دفاع یسرائیل کاٹز نے مزید کہا کہ ایران اس وقت ایک تاریخی موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بہتر مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتا ہے یا تنہائی اور تباہی کے کھائی میں جا گرے۔

اسرائیلی وزیر دفاع یسرائیل کاٹز نے مزید کہا کہ اگر ایران نے مذاکرات میں مثبت پیش رفت نہ دکھائی تو اسرائیل ایسے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے جنہیں اب تک نہیں چھیڑا گیا۔

ان کے بقول ایران بہت جلد دیکھ لے گا کہ جن اہداف کو ہم نے ابھی تک نشانہ نہیں بنایا وہ پہلے حملوں سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوں گے۔

اب سے کچھ دیر قبل واشنگٹن میں امریکی وزیر دفاع نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران کے پاس سنہری موقع ہے وہ دانش مندی کا مظاہرہ کرے اور جنگ بندی معاہدہ قبول کرلے ورنہ امریکی افواج دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے۔

 
متعلقہ

Express News

پاکستان واحد ثالث ہے، مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں ہوگا؛ ترجمان وائٹ ہاؤس

Express News

لبنان نے 8 اپریل کے سفاکانہ اسرائیلی حملوں پر سلامتی کونسل میں شکایت درج کرا دی

Express News

دباؤ کے باوجود ایران جنگ میں شامل نہیں اور نہ آئندہ ہوں گے؛ برطانیہ کا ٹرمپ کو جواب

Express News

ایران مالی طور پر کمزور ہوچکا ہے، جنگ کی سکت نہیں رہی؛ امریکی حکام کا دعویٰ

Express News

امریکی بحریہ کا کروڑوں ڈالر مالیت کا جدید جاسوس ڈرون خلیج فارس میں گر کر تباہ

Express News

ایران میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پُرتپاک استقبال؛ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہے

