فیفا سیریز: پاکستان ویمن فٹبال ٹیم کو آئیوری کوسٹ کے ہاتھوں شکست

کائلہ صدیقی، اسرا خان اور زیانہ جیوراج کی شاندار کارکردگی نے مداحوں کے دلوں میں گھر کرلیے

اسپورٹس ڈیسک April 17, 2026
فیفا سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان ویمن فٹبال ٹیم کو آئیوری کوسٹ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

آئیوری کوسٹ کے الاسانے اوٹارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں آئیوری کوسٹ نے پاکستان کو 0-2 سے زیر کیا۔

پاکستان ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرکے آئیوری کوسٹ کو زیادہ گول نہ کرنے دیے تاہم عالمی سطح پر ناتجربہ کاری کے باعث گول کرنے کے مواقع بھی ضایع ہوگئے۔

پاکستان فٹبال فیڈریشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ شکست کے باجود قومی ٹیم کی بہترین کارکردگی نے ہمارے دلوں کو فخر سے بھر دیا۔

کائلہ صدیقی، اسرا خان اور زیانہ جیوراج کی شاندار پرفارمنس نے مداحوں کے دلوں میں گھر کرلیا۔

یاد رہے کہ فیفا سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان ٹیم نے ترکس اینڈ کائکوس آئی لینڈز کے خلاف 0-8 سے تاریخی فتح حاصل کی تھی۔

دوسرے میچ میں قومی ٹیم کو موریطانیہ کے خلاف 0-1 سے شکست ہوئی تھی۔
