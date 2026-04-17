کراچی:
انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سانحہ 9 مئی، شاہ فیصل کالونی میں ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں مفرور ملزم کی گرفتاری کے بعد ملزمان پر ضمنی فرد جرم عائد کر دی۔
کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشگردی کمپلیکس میں خصوصی عدالت کے روبرو سانحہ 9 مئی، شاہ فیصل کالونی میں ہنگامہ آرائی کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔
تحریک انصاف کے رہنما فہیم خان، راجہ اظہر و دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔
عدالت نے مفرور ملزم رضوان کی گرفتاری کے بعد ملزمان پر ضمنی فرد جرم عائد کر دی۔
ملزمان کے صحت جرم سے انکار پر عدالت نے استغاثہ کے گواہان طلب کرتے ہوئے سماعت 11 مئی تک ملتوی کر دی۔