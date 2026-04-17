اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی اور امریکا اور ایران کے درمیان متوقع سیز فائر کی خبروں کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔
امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق عالمی اور ایشیائی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی اور اسٹاک مارکیٹس کی ملی جلی صورتحال سامنے آئی ہے۔
گزشتہ روز عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 94–95 ڈالر فی بیرل کے درمیان رہی جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ بھی 90–93 ڈالر کے قریب ٹریڈ کرتا رہا۔
آج ایشیائی منڈیوں میں بھی تیل کی قیمتوں میں مزید نرمی دیکھی گئی جہاں برینٹ تقریباً 98 ڈالر اور WTI 93 ڈالر کے قریب رہا۔
قیمتوں میں کمی اس خبر کے بعد دیکھنے میں آئی کہ ایران ممکنہ طور پر آبنائے ہرمز کے ذریعے جہازوں کی محفوظ آمدورفت کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے۔
اب سے کچھ دیر قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تمام ممالک کے تجارتی جہازوں کے لیے دوہفتے کی جنگ بندی کے بقیہ دنوں تک آبنائے ہرمز کھولنے کا بڑا اعلان کردیا۔
جس کے بعد برینٹ خام تیل تقریباً 11 فیصد کمی کے بعد 88.70 ڈالر فی بیرل تک گر گیا جبکہ امریکی خام تیل (WTI) بھی 11 فیصد کمی کے ساتھ 81.20 ڈالر پر آ گیا۔
دوسری جانب عالمی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی دیکھنے میں آئی جہاں امریکی اسٹاک فیوچرز میں نمایاں اضافہ ہوا۔
اسی طرح ڈاؤ جونز فیوچرز میں 560 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ S&P 500 اور نیسڈیک فیوچرز بھی اوپر گئے۔