وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ ڈیڑھ ماہ کے دوران پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں عوام سے 180 ارب روپے سے زائد کی وصولیاں کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔
وفاقی وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی کی وصولی میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، امریکا اور ایران کے درمیان جاری حالیہ جنگ اور کشیدگی کے گزشتہ ڈیڑھ ماہ کے دوران حکومت پاکستان نے عوام سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 180 ارب روپے سے زائد وصول کیے ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ اعداد و شمار کے تحت رواں مالی سال جولائی سے لے کر رواں ماہ (اپریل)کے وسط تک مجموعی طور پر ایک ہزار 234 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں اکٹھے کیے گئے ہیں یہ وصولی گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں تقریباً 400 ارب روپے زیادہ ہے جو کہ ملکی تاریخ میں ایک بڑی مالیاتی جست قرار دی جا رہی ہے۔
اس ضمن میں بتایا گیا کہ جولائی میں 157 ارب روپے جمع ہوئے، اگست میں یہ رقم 103 ارب 46 کروڑ روپے رہی، ستمبر کے دوران 112 ارب 85 کروڑ روپے اور اکتوبر میں 143 ارب 48 کروڑ روپے کی وصولی ہوئی، نومبر میں 148 ارب 36 کروڑ روپے اور دسمبر میں اس سال کی سب سے زیادہ ماہانہ وصولی 162 ارب 46 کروڑ روپے ریکارڈ کی گئی۔
اسی طرح جنوری میں 108 ارب 76 کروڑ روپے، فروری میں 120 ارب 39 کروڑ روپے اور مارچ میں 139 ارب 48 کروڑ روپے اکٹھے کیے گئے، اپریل کے ابتدائی 15 دنوں میں 38 ارب روپے جمع کیے جاچکے ہیں اور حکومت کی آمدنی کا بڑا حصہ درآمدی مصنوعات سے حاصل ہوا ہے۔
رواں مالی سال کے ابتدائی مہینے جولائی سے اپریل کے وسط تک درآمدی پیٹرول اور ڈیزل پر 598 ارب روپے سے زائد لیوی وصول کی گئی، خام تیل سے تیار کردہ مصنوعات پر جولائی سے مارچ کے دوران 635 ارب 19 کروڑ روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جمع کی گئی ہے۔