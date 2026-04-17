آبنائے ہرمز کھلنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹرمپ

ایران نے جنگ بندی معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کردیا

ویب ڈیسک April 17, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر ردعمل دیتے ہوئے اسے خوش آئند پیشرفت قرار دیا ہے۔

ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹرتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے اور جہازوں کی آمدورفت کے لیے تیار ہے۔

اپنی اس ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو آبنائے ایران لکھا۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ طنزاً ایسا کہا ہے یا غلطی سے ایسا ہوگیا ہے۔

اس کے کچھ ہی دیر بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک اور پوسٹ کی جس میں انھوں نے لکھا کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے اور تجارتی جہازوں کی آمدورفت کے لیے تیار ہے لیکن ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔

انھوں نے مزید لکھا کہ ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی اُس وقت جاری رہے گی جب تک ہمارے ایران کے ساتھ معاملات مکمل طور پر طے نہیں ہو جاتے۔

البتہ امریکی صدر اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ یہ عمل جلد مکمل ہونے کا امکان ہے کیونکہ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے ہوچکے ہیں۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔

بعد ازاں اپنی تازہ ترین پوسٹ میں آبنائے ہرمز کھلنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں بہترین اور عظیم لوگ ہیں۔

یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز کو تجارتی جہازوں کے لیے مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا۔

یاد رہے کہ امریکا اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر فضائی حملہ کیا تھا جس میں آیت اللہ خامنہ ای عسکری قیادت سمیت شہید ہوگئے تھے۔

ان حملوں کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز بند کردی تھی جو دنیا کو تیل و گیس کی ترسیل کی ایک اہم آبی گزرگاہ ہے۔

آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا میں تیل و گیس کی قلت پیدا ہوئی اور قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں جس کے اثرات مہنگائی اور معیشت کی تباہی کی صورت میں سامنے آئے۔

ایسے میں پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور فریقین دو ہفتوں کی جنگ بندی پر متفق ہوگئے جس میں امریکا نے مزید حملے نہ کرنے اور ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔

جس کے بعد پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے تھے۔ اس وقت بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے دورے پر ہیں۔

وزیراعظم شہباز شریف بھی سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے دورے پر ہیں اور ان سفارتی کاری کی کوششیں بآور ثابت ہورہی ہیں۔

 
