ٹرمپ کی ایران سے جلد ڈیل ہونے کے مثبت بیان، جاری کھاتہ 1ارب 07کروڑ ڈالر فاضل ہونے، بڑے پیمانے کی صنعتوں میں 6 اشاریہ 4فیصد کی نمو اور آئی ایم ایف سے جلد 1ارب 20کروڑ ڈالر کی قسط جلد جاری ہونے کی توقعات کے باعث پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں جمعے کو بھی تیزی کا تسلسل برقرار رہا جس سے انڈیکس کی 1لاکھ 70ہزار، 1لاکھ 71ہزار، 1لاکھ 72ہزار اور 1 لاکھ 73 ہزار پوائنٹس کی مزید 4سطحیں بھی عبور ہوگئیں۔
تیزی کے سبب 73فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں جبکہ حصص کی مالیت میں مزید 4کھرب 48ارب 49کروڑ 49لاکھ 15ہزار 104روپے کا اضافہ ہوگیا۔ تیسری جنگ عظیم رکوانے میں پاکستان کے کلیدی کردار کو بین الاقوامی سطح تسلیم کیے جانے، خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ رکنے، آئی ٹی ایکسپورٹس 21فیصد بڑھنے سمیت دیگر مثبت اشاریوں سے معیشت کو درپیش خطرات ٹل گئے ہیں۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 4027.06پوائنٹس کے اضافے سے 173939.01 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔
دریں اثنا بین الاقوامی سطح پر سونے اور چاندی میں پرافٹ ٹیکنگ سے تین روزہ وقفے کے بعد بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 33ڈالر کی کمی سے 4ہزار 792ڈالر کی سطح پر آگئی جس کے نتیجے میں مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی جمعہ کو فی تولہ سونے کی قیمت 3ہزار 300روپے کی کمی سے 5لاکھ 01ہزار 562روپے کی سطح پر آگئی اور فی دس گرام سونے کی قیمت بھی 2ہزار 829روپے کی کمی سے 4لاکھ 30ہزار 008روپے کی سطح پر آگئی۔
علاوہ ازیں زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں جمعے کو بھی ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا،کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر مزید 03پیسے کی کمی سے 278روپے 92 پیسے کی سطح پر بند ہوئی جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 03پیسے کی کمی سے 280روپے 20 پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔