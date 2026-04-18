سابق افغان کرکٹر کی تشویشناک حالت، شاہد آفریدی کی مدد کی پیشکش

شپور زادران ایک سنگین طبی پیچیدگی کے باعث آئی سی یو میں داخل ہیں

اسپورٹس ڈیسک April 18, 2026
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے سابق افغان کرکٹر شپور زادران کی صحت سے متعلق گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔

سوشل میڈیا پر چلنے والی رپورٹس میں 38 سالہ سابق افغان فاسٹ بولر شپور زادران کی طبی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

رپورٹس کے مطابق وہ ایک سنگین طبی پیچیدگی کے باعث آئی سی یو میں داخل ہیں۔

ایسے میں سابق کپتان شاہد آفریدی نے ایکس پر جاری پیغام میں بتایا کہ ان کی شپور زادران کے بھائی سے بات ہوئی ہے، ان کی صحت سے متعلق جان کر بہت دکھ ہوا ہے۔

شاہد آفریدی نے شپور زادران کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ہر قسم کی مدد کی پیشکش بھی کی ہے۔

واضح رہے کہ شپور زدران نے افغانستان کی جانب سے 44 ون ڈے میچز میں 43 وکٹیں حاصل کیں جبکہ 36 ٹی ٹوئنٹی میچز میں 37 وکٹیں اپنے نام کیں۔

شپور زدران نے 2025 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔
