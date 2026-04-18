ملکی تاریخ کی سب سے بڑی میراتھن اور سائیکلنگ ریس کی تیاریاں مکمل

دو کلومیٹر فیملی فن ریس اور ایک کلو میٹر ویل چیئر ریس بھی ہوں گی

اسپورٹس ڈیسک April 18, 2026
اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام ملکی تاریخ کی سب سے بڑی میراتھن اور سائیکلنگ ریس کی تیاریاں مکمل کرلی گئیں۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب نیشنل میراتھن اور سائیکلنگ ریس 2026میں 11 ہزار سے زائد ایتھلیٹس اور شہری شریک ہوں گے۔

صوبائی وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر اور صوبائی وزراء مہمان خصوصی ہوں گے۔

21 کلومیٹر میراتھن اور سائیکلنگ ریس صبح 6 بجے لبرٹی چوک سے شروع ہوں گی۔ خواتین کی پانچ کلومیٹر میراتھن اور سائیکلنگ ریس بھی لبرٹی سے شروع ہوں گی۔

دو کلومیٹر فیملی فن ریس اور ایک کلو میٹر ویل چیئر ریس بھی ہوں گی۔

وائس چیئرمین اسپورٹس بورڈ پنجاب ملک سلمان، سیکرٹری اسپورٹس پنجاب محمد علی اور ڈی جی اسپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی موجود ہوں گے۔

یوتھ افیئرز اور اسپورٹس ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے تمام تیاریاں مکمل کرلیں۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو 6 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

آئی ٹی ایف ایشیا انڈر 12 چیمپئن شپ: پاکستان کو فائنل میں شکست

Express News

لیونل میسی بڑی قانونی مشکل میں پھنس گئے

Express News

جرمن ولاگر کی تصویر کیوں لائیک کی؟ ویرات کوہلی پر میمز وائرل

Express News

پی ایس ایل: نیشنل اسٹیڈیم حادثے میں زخمی ہونے والے ملازمین کی حالت اب کیسی ہے؟

Express News

پاکستان کی 28 سالہ معروف خاتون سائیکلسٹ نتالیہ خان انتقال کرگئیں

