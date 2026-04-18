اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام ملکی تاریخ کی سب سے بڑی میراتھن اور سائیکلنگ ریس کی تیاریاں مکمل کرلی گئیں۔
تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب نیشنل میراتھن اور سائیکلنگ ریس 2026میں 11 ہزار سے زائد ایتھلیٹس اور شہری شریک ہوں گے۔
صوبائی وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر اور صوبائی وزراء مہمان خصوصی ہوں گے۔
21 کلومیٹر میراتھن اور سائیکلنگ ریس صبح 6 بجے لبرٹی چوک سے شروع ہوں گی۔ خواتین کی پانچ کلومیٹر میراتھن اور سائیکلنگ ریس بھی لبرٹی سے شروع ہوں گی۔
دو کلومیٹر فیملی فن ریس اور ایک کلو میٹر ویل چیئر ریس بھی ہوں گی۔
وائس چیئرمین اسپورٹس بورڈ پنجاب ملک سلمان، سیکرٹری اسپورٹس پنجاب محمد علی اور ڈی جی اسپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی موجود ہوں گے۔
یوتھ افیئرز اور اسپورٹس ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے تمام تیاریاں مکمل کرلیں۔