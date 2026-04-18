نیشنل سائبرکراچئم انویسٹیگیشن ایجنسی نےشہرمیں کارروائی کےدوران پولیس اورحساس اداروں کےافسران بن کرفون کالزکےذریعےشہریوں سےفراڈ میں ملوث 3ملزمان کوگرفتارکرلیا۔
این سی سی آئی اے حکام کےمطابق شہرکےعلاقے قائد آباد میں کارروائی کی گئی،جس کےدوران گذشتہ کئی برسوں سےشہریوں سے فراڈ کرنے میں ملوث 3ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی۔
گرفتارملزمان پولیس اورحساس اداروں کےافسران بن کرکالزکے ذریعےشہریوں سے فراڈ میں ملوث ہیں، گرفتارملزمان میں گروہ کا سرغنہ ابوبکر،نصیراحمد اورمحمد محسن شامل ہیں،ملزمان مختلف اشیا کی بڑی مقدارکا آرڈردے کراشیا وصول اوررقم کی عدم ادائیگی میں بھی ملوث ہیں۔
گروہ مختلف سمزسےکالزکےذریعے شہریوں کوکروڑوں روپےسےمحروم کرچکا ہے،این سی سی آئی اے کےمطابق ایک سیلولرکمپنی کےفرنچائزکےمحمد حسن اورنصیراحمد گروہ کےسرغنہ ابوبکرکوسمز کی فراہمی میں ملوث رہےہیں۔
دونوں ملزمان فرنچائزکے ذریعےجعلی ناموں پرسیلولرکمپنی کی سمزایکٹویٹ کرتےتھے،ملزمان کےخلاف مقدمہ اندراج کےبعد مذید کارروائی جاری ہے۔