وزیرمملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ ڈیزل کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اگلے جمعہ کمی کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ کمی عالمی قیمتوں کے تناظر میں کیا جائے گا۔
یہ بات انہوں نے ہفتے کو کراچی چیمبر آف کامرس میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان 4سال بعد عالمی یوروبانڈ مارکیٹ میں شمولیت کا قابل بنا۔
انہوں نے کہا کہ گذشتہ سال کے بجٹ میں 37اے کی شق میں ترامیم کرکے اختیارات میں کمی کی گئی، انہوں نے کہا کہ بجٹ کی آمد ہے، اس ضمن میں تاجر برادری سے بمشاورت رہتی ہے۔
کراچی پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کی شہ رگ ہے۔ دورہ کراچی کا مقصد معاشی ترقی کی راہ میں حائل مسائل کو حل کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ فروری 2024 سے آج تک حکومت کا معاشی استحکام کا سفر تھا جس میں افراطِ زر میں کمی، زرمبادلہ ذخائر میں اضافے آئی ایم ایف پروگرام میں شمولیت جیسے اقدامات کیے گئے۔ماضی میں بھی معیشت میں اتار چڑھاؤ دیکھے گئے جس میں جی ڈی پی نمو تو بڑھی لیکن اس کے نتیجے میں زرمبادلہ ذخائر کم ہوگئے تھے۔
انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کی قیادت میں پائیدار معاشی ترقی کرنی ہے۔ حکومت معاشی ترقی کیلئے نجی شعبے کی معاونت کرے گی۔
وزیراعظم نے برآمدات کے فروغ کیلئے متعدد اصلاحات کیں جسکے تحت ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی منیجمنٹ ایکسپورٹرز کے حوالے کرنے جیسے اقدامات کیے۔
ہر ہفتے تمام ایوان ہائے تجارت کے صدور کے ساتھ مشاورتی اجلاس بھی کیے گئے۔وزیراعظم نے اپنی معاشی ٹیم کی سربراہی میں جنگ کے دوران معیشت کو مستحکم رکھا۔ ہم مشاورت سے مسائل حل کریں گے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی سے ناصرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی معیشتوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ جنگ بندی کو معیشت میں بہتری کا سبب بنایا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اچھا انسٹرومنٹ ہے جس پر اوورسیز پاکستانیوں نے اعتماد کیا ہے جسکے ذریعے پاکستان سرمایہ منتقل کیا جاسکتا ہے۔ آر ڈی اے کے ذریعے اوورسیز پاکستانی اسٹاک، پراپرٹی سمیت معیشت کے ہر شعبے میں محفوظ انویسٹمنٹ کرسکتے ہیں۔
ہم زرمبادلہ کو پاکستان لانے کیلئے کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے ایکسپورٹرز ایوارڈ پر کہہ رکھا ہے کہ ایکسپورٹرز ہمارے سر کا تاج ہیں۔