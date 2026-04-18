اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو دو ارب ڈالر کا قرض واپس لوٹا دیا جبکہ مزید ڈیڑھ ارب ڈالر واپس کیے جائیں گے۔
اسٹیٹ بینک نے متحدہ عرب امارات کو دو ارب ڈالر کی ادائیگی کی تصدیق کر دی ہے جبکہ ذرائع نے بتایا کہ اس کے باوجود ملکی ذخائر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
قبل ازیں متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے اپنے 3.5 ارب ڈالر واپس مانگ لیے تھے، جس کے بعد دو ارب ڈالر ادا کیے گئے جبکہ 23 اپریل کو مزید ڈیڑھ ارب ڈالر ادا کرنا ہوں گے۔
دوسری جانب پاکستان کو دو روز قبل ہی سعودی عرب سے دو راب ڈالر موصول ہوئے ہیں اور پاکستان نے یورو بانڈز کی فروخت سے کل ہی 500 ملین ڈالر بھی حاصل کرلیے ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کو مکمل ادائیگی کے باوجود ملکی ڈالر ذخائر پر فرق نہیں پڑے گا اور بیرونی ادائیگی کا انتظام موجود ہے۔