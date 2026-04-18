لبنان میں زخمی 4 اسرائیلی فوجیوں میں سے ایک نے دم توڑ دیا؛ باقی کی حالت بھی نازک

لبنان کے جنوبی علاقے میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کے 4 اہلکار شدید زخمی ہوگئے تھے جن میں سے ایک نے آج دم توڑ دیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جمعے کے روز اسرائیلی فوج کی ایک ٹیم سیکیورٹی آپریشن کے لیے جنوبی لبنان کے ایک دیہات پہنچی تھی جہاں ان کی مڈ بھیڑ حزب اللہ کے جنگجوؤں سے ہوگئی۔
اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ اس جھڑپ میں ہلاک ہونے والے 48 سالہ فوجی کی شناخت باراک کالفون کے نام سے ہوئی جو جمعے کے روز اپنے دیگر تین ساتھی اہلکاروں سمیت زخمی ہوگئے تھے۔
اسرائیلی فوج کے بقول یہ ٹیم سرحد کے نزدیک عمارتوں کی کلیئرنس کر رہی تھی اور اسی دوران گھات لگائے افراد نے حملہ کردیا۔
میڈیا رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ جب اسرائیلی فوج کی یہ ٹیم عمارت میں داخل ہوئی تھی جو زوردار دھماکا ہوگیا۔
یہ دھماکا ممکنہ طور پر حزب اللہ کے زیر زمین بچھائی گئی بارودی سرنگ کا تھا جس میں 4 اہلکار بری طرح زخمی ہوگئے تھے۔
اسرائیلی فوج نے آج ایک زخمی اہلکار کے ہلاک ہوجانے کی تصدیق کی تو لیکن اس وقعے کی تفصیلات نہیں بتائیں۔
ادھر آج جنوبی لبنان کے علاقے میں ایک حملے میں اقوام متحدہ کے سیکیورٹی مشن کا ایک فوجی ہلاک ہوگیا جس کا تعلق فرانس سے تھا جب کہ دیگر تین زخمی ہوگئے۔
یاد رہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ روز سے 10 دن کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے پاگیا ہے اور شہری اپنے گھروں کی جانب واپس لوٹ رہے ہیں۔