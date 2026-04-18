مشرق وسطیٰ کا جغرافیائی نقشہ اس وقت عالمی سیاست کے بساط پر ایک ایسے بپھرے ہوئے سمندر کی مانند ہے جہاں ہر لہر ایک نئی دفاعی حکمت عملی کو جنم دے رہی ہے۔ 2026 کے تناظر میں اگر ہم اس خطے کے نقشے پر نگاہ ڈالیں تو تزویراتی گہرائی اور دفاعی حصار کے معنی مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ سفارتی برف پگھلنے کے باوجود، نقشے پر موجود امریکی فوجی تنصیبات اور ایرانی میزائل پروگرام کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا تناؤ موجود ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا حالیہ بیان اس نقشے پر لکھی گئی ان عبارتوں کو واضح کرتا ہے جن میں اب جغرافیائی سرحدوں سے زیادہ ’’دفاعی دائرہ کار‘‘ کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ایران نے حالیہ برسوں میں اپنی دفاعی لائن کو اپنی سرحدوں سے نکال کر پورے خطے میں پھیلا دیا ہے، جس کے نتیجے میں نقشے پر موجود بحیرہ عرب، خلیجِ فارس اور بحیرہ احمر کے تجارتی راستے اب براہِ راست تہران کی عسکری صلاحیت کے زیرِ اثر محسوس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی عسکری کارروائی صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کے اثرات پورے خطے کی معیشت اور سلامتی پر مرتب ہوں گے۔
مشرقِ وسطیٰ کے نقشے پر سعودی عرب کی جغرافیائی حیثیت مرکزی ہے، جو ایک طرف ایران اور دوسری طرف افریقہ اور مغرب کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہاں امریکی اڈوں کی موجودگی نقشے پر ایسے اہم دفاعی نکات بن چکے ہیں جو ایران کی فضائی برتری کے لیے مستقل خطرہ تصور کیے جاتے ہیں۔ تاہم، 2026 کی موجودہ کشیدگی نے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اب کوئی بھی فوجی اڈہ ناقابلِ تسخیر نہیں رہا۔ ایرانی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی نے نقشے کی طوالت کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، جہاں فاصلے اب تحفظ کی ضمانت نہیں رہے۔
جب ایرانی وزیرِ خارجہ سعودی عرب کو برادر ملک قرار دیتے ہیں، تو دراصل وہ نقشے پر ایک ایسی لکیر کھینچ رہے ہوتے ہیں جو عرب ریاستوں کو امریکی مفادات سے علیحدہ کرنے کی ایک سفارتی کوشش ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تہران اب نقشے پر موجود امریکی اڈوں کو اپنی سیکیورٹی کے لیے ’’ریڈ لائن‘‘ قرار دے رہا ہے اور خطے کے ممالک کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان اڈوں کی موجودگی پورے خطے کے نقشے کو جنگ کے شعلوں کی زد میں لا سکتی ہے۔
یہ جغرافیائی سیاسی دباؤ سعودی عرب جیسے ممالک کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی دہائیوں پرانی دفاعی پالیسیوں پر نظرثانی کریں اور ایک ایسے توازن کی تلاش کریں جہاں وہ امریکا کے حلیف بھی رہیں اور ایران کے ہدف سے بھی بچ سکیں۔مسلم دنیا کے وسیع تر تناظر میں، مشرقِ وسطیٰ کا دفاعی نقشہ اب محض چند ممالک تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے اثرات پاکستان سے لے کر ترکیہ اور مصر تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔
پاکستان اور ترکیہ جیسے ممالک نقشے پر ایک ایسی پوزیشن رکھتے ہیں جہاں وہ مشرق اور مغرب کے درمیان توازن برقرار رکھ سکتے ہیں، اگر ایران، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی و معاشی تعاون بڑھتا ہے، تو نقشے پر ایک نیا ’’اسلامک بلاک‘‘ ابھر سکتا ہے جو بیرونی مداخلت کے خلاف ایک مضبوط دیوار ثابت ہوگا۔ یہ تبدیلی عالمی قوتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگی کیونکہ اس سے بحیرہ روم اور بحر ہند کے درمیان ایک ایسا سیکیورٹی زون بن جائے گا جہاں واشنگٹن یا برسلز کے بجائے فیصلے تہران، ریاض، انقرہ اور اسلام آباد میں ہوں گے۔ اس دفاعی منظرنامے میں سب سے اہم عنصر ’‘خود مختاری‘‘ کا ہے۔
نقشے پر موجود ممالک اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی زمین کو غیر ملکی طاقتوں کے لیے استعمال ہونے دیں گے تو وہ غیر ارادی طور پر دوسروں کی جنگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ ایرانی حملوں نے یہ پیغام واضح کر دیا ہے کہ جدید جنگ میں ہدف صرف زمین نہیں ہوتی بلکہ وہ ’’اعصابی مراکز‘‘ ہوتے ہیں جو فضائی اور الیکٹرانک کمانڈ کنٹرول کرتے ہیں۔ لہٰذا، مشرقِ وسطیٰ کے نقشے کو اب صرف پہاڑوں اور میدانوں کی نظر سے نہیں بلکہ ان نادیدہ لہروں اور سگنلز کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے جو جنگ و امن کا فیصلہ کرتے ہیں۔
عباس عراقچی کا بیان اسی بدلتی ہوئی حقیقت کا اعتراف ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نقشے پر موجود سرحدیں دشمنی کے بجائے مشترکہ دفاع کی لکیریں بن جائیں، تاکہ بیرونی قوتوں کے پاس مداخلت کا کوئی اخلاقی یا عسکری جواز باقی نہ رہے۔ یہ عمل اگرچہ دشوار گزار ہے، لیکن 2026 کے حالات بتا رہے ہیں کہ مسلم دنیا کے پاس اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا کہ وہ اپنے نقشے کی حفاظت خود کرے۔ خود مختاری کا یہ سفر صرف عسکری نہیں بلکہ ذہنی اور سیاسی آزادی کا بھی متقاضی ہے، جہاں علاقائی فیصلے عوامی امنگوں کے مطابق ہوں۔معاشی طور پر، اگر یہ مستحکم اتحاد حقیقت بنتا ہے، تو اس کے اثرات عالمی منڈیوں کے رخ موڑ سکتے ہیں۔
سب سے پہلا اور بڑا اثر توانائی کی قیمتوں کے استحکام پر پڑے گا۔ دنیا کے تیل اور گیس کے ذخائر کا ایک بڑا حصہ ان ممالک کے کنٹرول میں ہے، اگر یہ ممالک اپنی پیداواری پالیسیاں ایک دوسرے کیساتھ ہم آہنگ کر لیں، تو وہ پیٹرو ڈالر کے بجائے مقامی کرنسیوں میں تجارت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، جو امریکی ڈالر کی عالمی اجارہ داری کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس کیساتھ ہی، آبنائے ہرمز اور بحیرہ احمر جیسے اہم سمندری راستے اب غیر ملکی بحری بیڑوں کے بجائے علاقائی فورسز کے زیر ِ نگرانی ہوں گے، جس سے انشورنس کے اخراجات میں کمی آئے گی اور علاقائی تجارت کو فروغ ملے گا۔ ایران کی گیس پائپ لائنز کا جال اگر سعودی عرب اور ترکیہ کے ذریعے یورپ تک پھیل جاتا ہے، تو یہ خطہ دنیا کا سب سے بڑا ’’انرجی ہب‘‘ بن جائے گا، جس سے کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے دروازے کھلیں گے۔
پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اس نئے منظرنامے میں ایک ’’کھیل تبدیل کرنیوالے‘‘ کی ہے۔ پاکستان اب محض ایک سیکیورٹی فراہم کرنیوالا ملک نہیں رہا، بلکہ وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک تزویراتی پل بن چکا ہے۔ اگر ایران اور سعودی عرب سی پیک کا حصہ بنتے ہیں، تو وسطی ایشیا سے لے کر خلیج تک ایک ایسا معاشی زون بن جائے گا جو چین کی عالمی سپلائی چین کا مرکز ہوگا۔ اسلام آباد کا کردار اب واشنگٹن کے دباؤ سے نکل کر خود مختار فیصلوں کی طرف مائل ہے، جو اسے مسلم دنیا کے ایک غیر جانبدار اور طاقتور ضامن کے طور پر پیش کرتا ہے۔
پاکستان کی شمولیت اس اتحاد کو عسکری وزن کیساتھ ساتھ ایک ایسی سفارتی ڈھال بھی فراہم کرے گی جو اسے عالمی پابندیوں اور دباؤ سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔آخر میں، مشرقِ وسطیٰ کا یہ نیا رخ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ جغرافیہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، لیکن جغرافیے کو استعمال کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ آج کا مشرق وسطیٰ ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے جہاں عسکری طاقت اور سفارتی دانش مندی کا ملاپ ناگزیر ہے۔
نقشے پر موجود ہر بندرگاہ، ہر ایئر بیس اور ہر تیل کا کنواں اب ایک تزویراتی اثاثہ ہے جسے بچانے کے لیے علاقائی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ ایران کا سعودی عرب کو بھائی کہنا اور امریکی انخلا کا مطالبہ کرنا دراصل اس خواہش کا اظہار ہے کہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ دوبارہ سے خطے کے عوام کی امنگوں کے مطابق ترتیب دیا جائے۔
یہ عمل صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں بلکہ ایک تہذیبی بیداری ہے جو بتاتی ہے کہ بیرونی بیساکھیوں کا دور ختم ہو چکا ہے، اگر یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، تو آنے والی دہائیاں اس خطے کو دنیا کے سب سے محفوظ اور خوشحال خطے کے طور پر ابھرتے ہوئے دیکھیں گی، جہاں امن کا دارومدار کسی بیرونی بحری بیڑے پر نہیں بلکہ آپسی اعتماد اور مضبوط دفاعی اتحاد پر ہوگا۔ یہ 2026 کا وہ نیا خواب ہے جو اب حقیقت کے قریب تر محسوس ہوتا ہے۔