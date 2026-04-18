ہم کئی بار کہتے ہیں اور کئی بار کہتے بھی نہیں، بس محسوس کرتے ہیں اور اپنی کیفیت کو کوئی نام بھی نہیں دے سکتے … ہم بہت بور ہوگئے ہیں، زندگی میں یکسانیت آ گئی ہے اور اپنا آپ بے کار لگنے لگتا ہے، اس صورت حال میں ہمیں یہ بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہمارے گھر والے بھی ہم سے اکتا گئے ہیں اور جب ذہن ایک منفی بات پر یقین کر لیتا ہے تو وہ نیلی عینک پہن کر ہر بات کو نیلا ہی دیکھتا ہے چونکہ اپنے اندر سوچیں منفی ہوتی ہیں تو ہر کسی کی ہر بات منفی لگتی ہے، خواہ وہ روز مرہ کی عام سی باتیں ہوں، وہ فقرے جو گھر میں پہلے بھی آپ سے کہے جاتے تھے، اب آپ سنتے ہیں تو آپ کو ان کے ہر ہر حرف میں کئی معانی چھپے نظر آتے ہیں،آپ سادہ سی بات کو سننے اور سمجھنے کی بجائے ، بین السطور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
… ابا آپ ٹھیک سے بیٹھا کریں، جس طرح آپ بیٹھے ہیں، اس طرح تو آپ کو کمر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔
… اماں، ایک بات کو بار بار نہ دہرایا کریں۔
… ابا آپ ہر وقت فون پر رہتے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔
… اماں آپ اپنے فون کو بیگ میں رکھتی ہیں تو اس پر رگڑیں لگ لگ کر خراب ہو جاتا ہے۔
… میرے دوستوں کے آنے پر آپ دونوں ذرا آہستہ بولا کریں۔
یہی ساری باتیں اور لہجے ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عمر کی سہ پہر اور شام میں پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ سب باتیں چبھنا شروع ہوجاتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے ساتھ ہم ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے، ان کے سوالات پر ہم انھیں چوم چوم کر جواب دیتے تھے لیکن یہ فطرت ہے اور اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پاؤ تو ان سے نرمی سے بات کرو… اس لیے کہ والدین اپنی جوانی اپنی اولادوں کے لیے گنوا دیتے ہیں اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو اس وقت اولادوں کی ترجیحات بدل چکی ہوتی ہیں۔
اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس تیز رفتار زمانے میں اولادوں سے سوائے اس کے کوئی امید نہ رکھیں کہ وہ ہم سے رابطہ رکھیں، ہمارے ساتھ ایک ہی گھر میں ہیں، دوسرے گھر میں، دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں، بس اتنا تعلق رکھیں کہ ہمیں ان کی موجودگی محسوس ہو- ہم اپنی عمر کے اس دور میں اپنے لیے ایسی مصروفیات تلاش کریں جو کہ ہمیں وقت ہی نہ دیں کہ ہم بچوں کی لاپروائی کے روگ لگا کر بیٹھ جائیں، منفی سوچ سوچ کر اپنی صحت خراب کر لیں۔ چلیں کچھ طریقے بتاتی ہوں کہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔
… ان تمام چیزوں کی فہرست بنائیں جو آپ کرنا چاہتے تھے اور کر نہ سکے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا،آپ کی فہرست ابھی تک آپ کے لیے ہے، اس کی تکمیل کی کوشش کریں۔
… اچھا استاد ڈھونڈیں یا آن لائن کسی اچھی ایپ سے اپنی مذہبی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں ، کچھ دعائیں اور آیات زبانی یاد کرسکیں تو کریں، نہ بھی کر سکیں تو کم از کم جو کچھ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب آتا ہو۔
… کبھی کبھار کسی فلاحی ادارے، اولڈ ہوم ، دارالامان، اسپتال یا یتیم خانے کا چکر لگائیں، وہاں کچھ وقت صرف کریں تو آپ کو اپنی زندگی میں اتنی نعمتیں نظر آنے لگیں گی جو پہلے آپ کو نظر نہیں آتی تھیں۔
… اچھی کتابیں پڑھیں، جس وقت کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو، اس وقت آپ کے اور کتاب کے بیچ کوئی اور مخل نہ ہو۔ دنیا کے ہر موضوع پر کتابیں پڑھیں ،آن لائن بھی پڑھیں لیکن اپنی رہی سہی نظر کو بچانے کے لیے اسکرین سے ہٹ کر کچھ کاغذی کتابیں پڑھیں، نئی کتاب کے اوراق کی خوشبو کا اپنا ایک لطف ہے اور اسے سرہانے رکھ کر سونا اور بھی اچھی،آپ خوابوں میں بھی اس کتاب کے سفر میں رہتے ہیں، ان جگہوں پر اور ان کرداروں کے بیچ خود کو موجود پاتے ہیں۔
… کسی نئی جگہ کا سفر کریں جہاں کوئی آپ کو جانتا نہ ہو، آپ کے نام، عہدے، عمر یا دولت کے ترازو کے بغیر… یہ آپ کو بتاتا ہے کہ بغیرکسی لیبل کے آپ کون ہیں، جب تک زندگی ہے، سفر کرنے میںکوئی مضائقہ نہیں ہے، اللہ تعالی نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، اس کی کاریگری دیکھنے کے لیے ہمیںمالی اور جسمانی سکت ہو تو جہاں اور جب جا سکیں ، ضرور جائیں۔ چھوٹی موٹی الجھنوں سے ہٹ کر سفر اور سفر کے ساتھیوں کے ساتھ لطف انداز ہوں۔
… اپنے فون اور دوستوں کے بغیرکبھی اکیلے کسی ہوٹل یا ریستوران میں کھانا کھائیں، بے شک وہ کوئی گمنام سی جگہ ہو، سادہ سا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس سے آپ اپنی ہی کمپنی سے لطف اندوز ہونا سیکھیںگے۔
… کبھی بالکل تنہا ہوں تو فون پر بھی کسی سے بات کئے بغیر ایک دن گزار کر دیکھیں ، کچھ رکے ہوئے چھوٹے موٹے کام کریں، لان میں پودوں کو دیکھیں اور پرندوں کے چہچہانے کی آوزیں سنیں، اپنے ساتھ وقت گزاریں،آپ کو احساس ہو گا کہ آپ کے دماغ میں کتنا شور مچا ہوا ہے۔
… بغیر کسی منزل کاتعین کئے لمبی سیر کے لیے جائیں، ہر وقت بیٹھے رہنا یا سیر کے لیے نکلنے میں ہچکچاہٹ سے آپ کی طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے اورآپ خود کو ایک جگہ پر محدود کر لیتے ہیں ۔کبھی کبھی حرکت سمت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اٹھیں اور چلیں۔
… اکیلے کھڑے ہو کر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے نظارے دیکھیں، پارک میں جا کر گھاس کے قطعے پر بیٹھ کر اس کی نرمی اور ٹھنڈک کو محسوس کریں، دھوپ میں بیٹھیں اور جسم کو قدرتی حرارت محسوس اور جذب کرنے دیں ۔ بارش میں بھیگیں، سردی کی بارش ہو تو خود کو اچھی طرح گرم کپڑے پہن کر محفوظ کر کے ، برآمدے میں بیٹھ کر سوپ یا کافی پئیں، جسم کو اندر سے حرارت ملے گی اور باہر کی سردی سے بچت ہو گی۔ ساحل سمندر پر جا کر پورے چاند کی روشنی میںجوار بھاٹا دیکھیں، کس طرح لہریں ساحل پر آ کر سر پیٹتی اور لوٹ جاتی ہیں، آپ کو اندازہ ہو گا کہ خوبصورتی کو تنہا آنکھ بھی دیکھ سکتی ہے اور دل محسوس کر سکتا ہے۔
… فطرت میں بیٹھیں اور صرف سکون سے گہرے سانس لیں، سکون اکثر خاموشی میں چھپا ہوتا ہے خواہشوں کی تکمیل میں نہیں۔کبھی بالکل الٹا کرنے کو دل چاہے تو کسی شور شرابے والی جگہ پر جا کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو شور کی تال پر اچھلتے ہوئے محسوس کریں ۔
… کسی کو بتائے بغیر اپنے خوابوں کا تعاقب کریں، ترقی اکثر مختلف ہوتی ہے، اگر کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو خواب ہم مرتے دم تک دیکھتے ہیں تو ان کا تعاقب بھی آخری سانس تک کیا جا سکتا ہے۔ آپ زندگی کو نئے ڈھب سے جی کر دیکھیں،آپ کو ہر لمحہ نیا لطف محسوس ہو گا۔