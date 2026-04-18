آج دنیا ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ عالمی نظام تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی کس سمت جا رہی ہے اور اس میں پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ یوکرین کی جنگ، تائیوان کے گرد بڑھتی کشیدگی اور مشرقِ وسطیٰ میں مسلسل عدم استحکام، یہ سب محض الگ الگ واقعات نہیں بلکہ ایک بڑی عالمی تصویر کے نمایاں خدوخال ہیں۔
سرد جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا نے ایک طویل عرصہ امریکی بالادستی کے زیرسایہ گزارا۔ اس دور کو اکثر ’’یونی پولر موومنٹ‘‘ کہا جاتا ہے، جہاں عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی کے اہم فیصلوں میں امریکا کا کردار غالب تھا مگر اب یہ منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ چین کی معاشی قوت، روس کی جغرافیائی حکمت عملی اور دیگر ابھرتی طاقتوں نے ایک کثیر قطبی دنیا کی بنیاد رکھ دی ہے جہاں طاقت صرف ایک مرکز میں مرتکز نہیں رہی بلکہ مختلف خطوں اور ریاستوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔
امریکا آج بھی ایک بڑی عالمی طاقت ہے مگر اسے اپنی برتری برقرار رکھنے کے لیے نئے اتحاد قائم کرنا پڑ رہے ہیں۔ نیٹو کی توسیع، ایشیا میں نئی سیکیورٹی شراکت داریاں اور چین کے بڑھتے اثر ورسوخ کو روکنے کی کوششیں اسی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب چین نہ صرف معاشی میدان میں بلکہ سفارتی اور اسٹریٹجک محاذ پر بھی اپنی موجودگی مضبوط کر رہا ہے۔ ’’بیلٹ اینڈ روڈ‘‘ جیسے منصوبے اس کے عالمی وژن کی عکاسی کرتے ہیں۔ روس، یوکرین جنگ کے بعد، مغرب کے مقابل ایک متبادل بلاک بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، جس نے عالمی سیاست کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔
یہ نئی صف بندی مختلف تنازعات کی صورت میں بھی واضح ہو رہی ہے۔ یوکرین جنگ نے مغرب اور روس کے درمیان خلیج کو گہرا کر دیا ہے جب کہ تائیوان کا مسئلہ امریکا اور چین کے درمیان ممکنہ تصادم کا اشارہ دے رہا ہے۔ مشرقِ وسطیٰ میں پراکسی جنگیں اس بات کی غماز ہیں کہ بڑی طاقتیں براہِ راست ٹکراؤ سے گریز کرتے ہوئے اپنے مفادات کے لیے دوسرے میدانوں کا انتخاب کر رہی ہیں۔ یوں دنیا بتدریج مختلف بلاکس میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان کی پوزیشن نہایت اہم مگر پیچیدہ ہے۔ ایک طرف چین کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک شراکت داری اور سی پیک جیسے منصوبے ہیں تو دوسری طرف امریکا کے ساتھ طویل مگر اتار چڑھاؤ کا شکار تعلقات بھی موجود ہیں۔
روس کے ساتھ حالیہ برسوں میں بڑھتے روابط بھی ایک نئی جہت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس بدلتی دنیا میں ایک متوازن اور خودمختار خارجہ پالیسی اختیار کر پا رہا ہے یا نہیں؟
اس نئی عالمی ترتیب میں پاکستان کے لیے مواقع بھی کم نہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان ایک ایسے مقام پر واقع ہے جو ایشیا، مشرقِ وسطیٰ اور وسط ایشیا کو جوڑتا ہے۔ اگر درست حکمت عملی اپنائی جائے تو پاکستان علاقائی تجارت، توانائی کے منصوبوں اور راہداریوں کا ایک اہم مرکز بن سکتا ہے۔ کثیر قطبی دنیا پاکستان کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ وہ مختلف طاقتوں کے ساتھ متوازن تعلقات قائم کر کے اپنے مفادات کا بہتر تحفظ کرے۔ تاہم چیلنجز بھی اتنے ہی سنگین ہیں۔ کسی ایک عالمی بلاک کی طرف جھکاؤ پاکستان کے لیے سفارتی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔
معاشی کمزوری اور بیرونی انحصار اس کی پالیسی سازی کو محدود کرتے ہیں جب کہ داخلی سیاسی عدم استحکام اور پالیسیوں میں تسلسل کی کمی اس کے امکانات کو متاثر کرتی ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ عالمی سطح پر مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے اندرونی استحکام بنیادی شرط ہے۔
پاکستان کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی کو واضح اور مستقل بنیادوں پر استوار کرے۔ ’’سب کے ساتھ تعلق، کسی کے خلاف نہیں‘‘ کا اصول محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک عملی پالیسی بننا چاہیے۔ Geo-politics سے Geo-economics کی طرف منتقلی ناگزیر ہے، جہاں توجہ طاقت کے کھیل سے ہٹ کر معاشی ترقی، تجارت اور علاقائی روابط پر مرکوز ہو۔ وسط ایشیا، خلیجی ممالک، ایران اور ترکی کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنا کر پاکستان اپنی پوزیشن کو مستحکم کر سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان ماضی کی ’’فرنٹ لائن اسٹیٹ‘‘ پالیسی سے سبق سیکھے۔ وقتی فوائد کے لیے کسی ایک طاقت کے ساتھ مکمل وابستگی طویل المدتی نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک خودمختار خارجہ پالیسی اسی وقت ممکن ہے جب داخلی سطح پر سیاسی استحکام، معاشی خود انحصاری اور ادارہ جاتی ہم آہنگی موجود ہو۔
بدلتی ہوئی دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی ترجیحات خود طے کرتی ہیں، نہ کہ دوسروں کے ایجنڈے پر چلتی ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ اگر وہ اس موقع کو سمجھداری سے استعمال کرے تو نہ صرف اپنے داخلی مسائل پر قابو پا سکتا ہے بلکہ عالمی سطح پر ایک باوقار اور مؤثر کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ بصورتِ دیگر بدلتی عالمی صف بندی میں پیچھے رہ جانے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا۔