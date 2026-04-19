پی ایس ایل میں نئی ٹیموں کی شمولیت اچھا فیصلہ ہے، اس سے پلیئرز پول بڑھے گا؛ سکندر رضا

 ’’ایکسپریس نیوز‘‘ کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نئے اسٹارز تلاش کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں

سلیم خالق April 19, 2026
سکندر رضا نے کہا ہے کہ پی ایس ایل میں نئی ٹیموں کی شمولیت اچھا فیصلہ ہے، اس سے پلیئرز پول بڑھے گا۔

 ’’ایکسپریس نیوز‘‘ کو خصوصی انٹرویو میں انھوں نے کہا کہ 8 ٹیموں کے آنے سے بھی نئے اسٹارز تلاش کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں، راتوں رات کچھ نہیں ہو گا، لیگ آج اس مقام پر ہے تو اس میں پانچوں ابتدائی اونرز کا اہم کردار ہے،وہ آغاز میں آئے اور 10 سال برقرار بھی رہے، انہی کی وجہ سے پہلے ملتان سلطانز اور اب حیدرآباد کنگزمین و راولپنڈیز کا اضافہ ہوا ہے۔

 ایک سوال پر انھوں نے کہا کہ اگر آف دی فیلڈ معاملات سے آپ کا کھیل متاثر ہو رہا ہے تو میدان میں جانا ہی نہیں چاہیے، اگر میچ میں حصہ لے رہے ہیں تو باہر کی باتیں بھول جائیں، ہم چند میچز خراب کھیلنے کی وجہ سے ہارے، سینئر بیٹرز پرفارم نہیں کر پائے ، ان میں میرا بھی بڑا کردار ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ مجھے وکٹ پر زیادہ وقت گزارنا چاہیے تھا، بولرز نے بہتر کھیل پیش کیا ہے، میں کراچی میں شاید پچ کو نہیں سمجھ سکا، میں نے سبق سیکھا ہے اب اگلے میچز میں بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کروں گا۔

سکندر رضا نے کہا کہ نہ صرف لاہور قلندرز بلکہ دیگر ٹیموں کے پاکستانی پلیئرز بھی ساتھ اچھا وقت گذارتے ہیں، نئے پلیئرز بھی بہت عزت کرتے ہیں، ایسا ماحول بنتا ہے جس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ میں باہر سے آیا ہوں ،اسامہ میر بھی گزشتہ دنوں کہہ رہا تھا کہ ہمارے غیرملکی کرکٹرز نہیں آئے، صرف دو ہی آئے ہیں۔
