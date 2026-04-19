گلشن معماردھنی بخش گوٹھ میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے دو افراد جاں بحق اورچارافراد زخمی ہوگئے۔ پولیس نے فائرنگ کے واقعے میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق اتوار کو سائٹ سپرہائیوے صنعتی ایریا تھانے کے علاقے گلشن معماردھنی بخش گوٹھ میں دو گروپوں کے درمیان جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص موقع پرجاں بحق اورپانچ افراد شدید زخمی ہوگئے جنہیں فوری طور پرچھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہد اسپتال منتقل کیا گیا جہاں فائرنگ سے شدید زخمی ہونےوالا ایک اورشخص دوران علاج دم توڑگیا۔
فائرنگ کے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کرنے کے لیے کرائم سین یونٹ کوطلب کرلیا۔
فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 40 سالہ جلات گل ولد اشرف گل اور 45 سالہ محرم گل ولد سمن گل کے ناموں سے کی گئی جبکہ زخموں میں 30 سالہ نعمان ولد مشرنگ گل ، 60 سالہ مشرنگ خان ولد چنار، 55 سالہ وطن گل ولد صمن گل اور 40 سالہ ارشاد ولد وطن گل شامل ہیں۔
ایس ایچ او سائٹ سپرہائیوے محمد نواز نے ایکسپریس کو بتایا کہ دو گروپوں میں آپسی لڑائی جھگڑے کے دوران تصادم ہوا جس کے نتیجے میں فائرنگ ہوئی۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ہفتے کی رات شادی کی تقریب کے دوران تلخ کلامی ہوئی جس پر لوگوں نے بیچ میں آکر جھگڑا ختم کروایا اور اتوارکوایک فریق نے اچانک آکر دوسرے فریق کے گھر پرفائرنگ کردی۔
انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق وزخمی افراد اور فائرنگ کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں فائرنگ کے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پرپہنچی اور پولیس نے فائرنگ میں ملوث ملزم واصف ولد فقیرگل کوگرفتارکرکے اس کے قبضے سے فائرنگ میں استعمال ہونے والی دو پستول بمعہ ایمونیشن برآمد کرلی گئی۔واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
ادھر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا نوٹس لیتے ہوئےایس ایس پی ایسٹ کو ہدایت کی ہے کہ پولیس اقدامات و کارروائی سے فی الفور آگاہ کریں۔ پرامن ماحول کو دہشت زدہ بنانے والے ملزمان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے اور علاقے میں فی الفور پولیس ٹیمز کو متحرک کیا جائے۔ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے پولیس کے ماہر افسر کو ٹاسک دیا جائےکیس کی تفتیش اور پیش رفت سے آگاہ رکھا جائے۔