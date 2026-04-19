ایرانی کرنسی کی غیرقانونی خرید و فروخت پر ملزم گرفتار، ڈیڑھ ارب ایرانی ریال برآمد

کراچی:
ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کراچی نے غیر قانونی ایرانی کرنسی کی خرید و فروخت میں ملوث ملزم کو گرفتار کرکے ڈیڑھ ارب ایرانی ریال برآمد کرلیے۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق کارروائی کے دوران ملزم سید جہانزیب شاہ کو حراست میں لیا گیا، ملزم کے قبضے سے 1.45 بلین ایرانی ریال برآمد ہوئے، ملزم کے موبائل فونز کے تجزیے سے غیر قانونی کرنسی کے کاروبار کے ٹھوس شواہد سامنے آئے۔
ترجمان کے مطابق ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے سی بی سی کراچی منتقل کر دیا ہے، ملزم کے خلاف ایف آئی آر نمبر 29/2026 درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔