بابر اعظم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ناقابل یقین ریکارڈ بنا ڈالا

بابر اعظم نے 4 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 52 گیندوں پر 100 رنز بنائے اور ناقابل شکست رہے

اسپورٹس ڈیسک April 20, 2026
پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ایک اور شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔

گزشتہ روز بابر اعظم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایک منفرد ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 52 گیندوں پر ناقابلِ شکست 100 رنز بنائے، اس پوری اننگ کے دوران انہوں نے صرف ایک ڈاٹ بال کھیلی۔

یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی بلے باز نے ٹی ٹوئنٹی اننگز میں 50 یا اس سے زیادہ گیندیں کھیلتے ہوئے محض ایک ہی ڈاٹ بال کا سامنا کیا ہو۔

یہ بابر اعظم کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بارہویں سنچری ہے۔ وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ سنچریز بنانے والوں میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔

 
