راشد خان کو کن دو ممالک کی جانب سے شہریت کی پیشکش ہوئی؟

راشد خان نے انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی میچز کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں بھی سب زیادہ وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں

اسپورٹس ڈیسک April 20, 2026
facebook whatsup

افغانستان کے کپتان راشد خان نے ملک کی خاطر دو ممالک کی جانب سے شہریت کی پیشکش ٹھکرا دی۔

نئی کتاب ’راشد خان: فرام اسٹریٹس ٹو اسٹارڈم‘ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ راشد خان کو بھارت اور آسٹریلیا کی جانب سے شہریت اور نمائندگی کی پیشکش کی گئی تھی تاہم انہوں نے انکار کر دیا۔

کتاب کے مصنف محمد ہاند جعفر کے مطابق راشد خان نے واضح طور پر کہا کہ اگر وہ افغانستان کے لیے نہیں کھیل سکتے تو کسی اور ملک کی نمائندگی بھی نہیں کریں گے۔

راشد خان نے خاص طور پر 2023 آئی پی ایل سیزن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ایک بھارتی کرکٹ عہدیدار نے انہیں بھارت میں رہائش، دستاویزات اور کرکٹ کھیلنے کی پیشکش کی جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ مسترد کر دیا۔

راشد خان نے مزید بتایا کہ انہیں اسی طرح کی پیشکش آسٹریلیا سے بھی ہوچکی ہے لیکن انہوں نے صاف الفاظ میں انکار کردیا تھا۔

واضح رہے کہ راشد خان نے انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی میچز کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں بھی سب زیادہ وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹز کو 118 رنز سے شکست دیدی

Express News

یو اے ای نے پاکستانی و بھارتیوں سمیت متعدد کرکٹرز کو شہریت دیدی

Express News

پی ایس ایل 11: ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 12 رنز سے شکست دیدی

Express News

پاکستان اور زمبابوے کی ویمن کرکٹ سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان

Express News

اٹک: کرکٹ میچ کے دوران نوجوان کھلاڑی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق

Express News

 کپتان محمد رضوان نے مسلسل 7 میچز میں راولپنڈیز کی ناکامی کی اصل وجہ بتا دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو