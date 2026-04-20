کراچی:
پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن (پیفلا) نے حکومت اور انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں سے بلا تعطل، تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے تاکہ ڈیجیٹل معیشت بالخصوص فری لانسنگ سے وابستہ افراد کو کام کرنے میں سہولت دستیاب ہو۔
پیفلا کے چیئرمین ابراہیم امین نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کی مسلسل سست روی فری لانسرز اور آن لائن کام کرنے والے افراد کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔ فری لانسر اپنا روزگار کمانے کے علاوہ ملک کے لیے قیمتی زرمبادلہ بھی کماتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایسوسی ایشن کے ممبران کی جانب سے متعدد بار نشاندہی کی گئی ہے کہ سست اور بار بار منقطع ہونے والے انٹرنیٹ کے علاؤہ بجلی کی بار بار بندش، فری لانسرز کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہیں۔ متعدد فری لانسرز بروقت پراجیکٹس مکمل کرنے میں ناکام رہے ہیں جس سے ان کی پلیٹ فارمز پر درجہ ریٹنگ متاثر اور پیشہ ورانہ ساکھ کو نقصان ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ فری لانسنگ کی معیشت سے وابستہ ہزاروں نوجوان جیسا کہ رائیڈ، آن لائن پلیٹ فارم استعمال کرنے والے ڈرائیورز اور فوڈ ڈلیوری کرنے والے بھی سست انٹرنیٹ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جس کا براہ راست اثر ان کی یومیہ آمدنی پر پڑ رہا ہے۔
یہاں یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ ایک بڑی انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنی نے اپنے سب میرین کیبل کی تقریباً ایک ہفتے تک دیکھ بھال (مینٹیننس) کا اعلان کیا تھا جس کے باعث ملک بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار اور سروس کے معیار پر اثر پڑا۔
ان مسائل کے حل کے لیے انہوں نے تجویز دی کہ حکومت سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ سروسز کو متبادل کے طور پر متعارف کرائے، تاکہ قابلِ اعتماد کنیکٹیوٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور سب میرین کیبل کی خرابیوں سے ہونے والی رکاوٹوں کو کم کیا جا سکے۔
ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق پاکستان میں 23لاکھ سے زائد فری لانسنگ کے ذریعے روز گار کما رہے ہیں۔