کراچی پریس کلب کا نئے ممبران کو الاٹ کیے گئے پلاٹس کی جگہ کا دورہ

639 ممبران کے پلاٹس سے متعلق پی سی ون سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد اب حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے

اسٹاف رپورٹر April 20, 2026
facebook whatsup

کراچی پریس کلب کے سیکریٹری اسلم خان کی سربراہی میں گورننگ باڈی کے ارکان اور سابق صدر سعید سربازی نے پیر کو لیاری ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے تحت دیہہ مندرہ میں نئے ممبران کو الاٹ کیے گئے پلاٹس کی جگہ کا دورہ کیا۔

دورے کے بعد وفد نے ایل ڈی اے حکام سے ملاقات کی، جہاں مجلسِ عاملہ کو سپرنٹنڈنٹ انجینئر ولید بشیر اور دیگر افسران نے تفصیلی بریفنگ دی۔

بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ 639 ممبران کے پلاٹس سے متعلق پی سی ون کابینہ کی منظوری کے بعد اب حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔

اس کے تحت جنگل کی صفائی (جنگل کٹنگ)، ٹوپوگرافی، میپنگ اور ڈیمارکیشن کا کام مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ 125 ایکڑ پر مشتمل یہ اراضی بے نظیر ٹاؤن سے متصل ہے اور بلاک 68 سے تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جبکہ مرکزی سڑک سے بھی منسلک ہے۔

حکام کا کہنا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تمام مراحل موجودہ مالی سال کے اندر مکمل کر لیے جائیں۔

بلاک 68 کے حوالے سے ایل ڈی اے حکام نے بتایا کہ وہاں ممبران کے لیے مکانات کی تعمیر میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، جو بھی ممبر اپنے واجبات ادا کر کے تعمیراتی کام شروع کرنا چاہے، ایل ڈی اے اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔

مزید برآں، بلاک 68 اور بلاک 3 کے لیے ترتیب دیے گئے ترقیاتی منصوبے بھی اسی مالی سال میں مکمل کیے جائیں گے۔

حکام کے مطابق لیز اور میوٹیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ طے شدہ 20 فیصد رقم کا بڑا حصہ تاحال واجب الادا ہے۔ اس سلسلے میں ممبران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تین ماہ کے اندر اپنی ادائیگیاں مکمل کریں تاکہ اسکیم پر کام تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے۔

اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ ایل ڈی اے حکام ہر 15 دن بعد ممبران کی رہنمائی اور معاونت کے لیے کراچی پریس کلب میں دستیاب ہوں گے، جبکہ پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ہر ماہ فالو اپ اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا۔

ممبران کی سہولت کے لیے واجب الادا رقوم کی تفصیلات نوٹس بورڈ پر آویزاں کی جائیں گی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو