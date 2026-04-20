متحدہ عرب امارات میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام؛ ایرانی تنظیم کے 27 افراد گرفتار

متحدہ عرب امارات کی اسٹیٹ سیکیورٹی ایجنسی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایران سے وابستہ ایک دہشت گرد گروہ کو بے نقاب کرکے اس کے ارکان کو گرفتار کرلیا ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اسٹیٹ سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ ملک میں سرگرم ایک دہشت گرد تنظیم کو بے نقاب کرکے اس کے ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
امارات کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق گرفتار افراد پر الزام ہے کہ وہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے اور ملک کے اندر تخریبی کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔
تحقیقات کے مطابق یہ گروہ متحدہ عرب امارات کے اندر اور باہر خفیہ ملاقاتیں کر رہا تھا اور نوجوان اماراتیوں کو گمراہ کن نظریات کے ذریعے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ انہیں بیرونی وفاداریوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔
حکام کا کہنا ہے کہ تنظیم ملک کی خارجہ پالیسی اور داخلی اقدامات کے خلاف اشتعال انگیزی میں بھی ملوث تھی اور غیر قانونی ذرائع سے فنڈز اکٹھے کرکے انہیں مشتبہ بیرونی عناصر کو منتقل کر رہی تھی۔
اسٹیٹ سیکیورٹی کے مطابق ملزمان پر خفیہ تنظیم قائم کرنے، اس کی سرگرمیاں چلانے، بیرونی عناصر سے وفاداری کا اظہار کرنے اور قومی اتحاد و سماجی امن کو نقصان پہنچانے جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
مزید بتایا گیا ہے کہ اس تنظیم کے روابط ایران کے نظریہ ولایتِ فقیہ سے جڑے ہوئے تھے جو 1971 کے انقلاب کے بعد ایران کے سیاسی نظام کا حصہ ہے۔
رپورٹس کے مطابق گروہ حساس مقامات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خفیہ بھرتیوں اور بیرونی عناصر کے ساتھ مربوط منصوبہ بندی پر بھی کام کر رہا تھا۔
حکام نے یہ بھی انکشاف کیا کہ گزشتہ ماہ بھی ایک علیحدہ دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا تھا، جس کے روابط حزب اللہ اور ایران سے تھے۔
اُس نیٹ ورک پر بھی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کے الزامات تھے۔