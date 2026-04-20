تذکرہ شاعر مشرق کا

قارئین! اس کالم میں ہم ذکر کریں گے شاعر مشرق حکیم الامت، مفکر پاکستان عظیم فلسفی سر علامہ محمد اقبال کا۔ان کے فکر و فلسفے و شاعری پر بات کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ ان کی زیست پر اختصار کے ساتھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ علامہ صاحب کی ولادت 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ شہر میں شیخ نور محمد کے گھر میں ہوئی، ان کی والدہ محترمہ امام بی بی نیک سیرت خاتون تھیں۔ علامہ صاحب کا خاندان تجارت پیشہ خاندان تھا، البتہ علامہ صاحب کی شخصیت اس کے برعکس تھی۔ علامہ صاحب نے میٹرک 1893 میں، ایف اے 1895، بی اے 1897 میں، ایم اے 1899 میں کیا۔ یہ تمام تعلیمی مراحل انھوں نے سیالکوٹ میں ہی طے کیے۔ البتہ اس کے بعد وہ لاہور تشریف لے آئے اور بطور پروفیسر فروغ تعلیم کے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ بعدازاں وہ حصول تعلیم کے لیے انگلستان تشریف لے گئے۔
1908 میں علامہ صاحب نے فلسفہ کی ڈگری حاصل کی، امام بی بی کے فرزند علامہ اقبال صاحب نے اولین شادی 1895 میں 18 برس کی عمر میں کی، دوسری شادی 33 برس کی عمر میں، 1910 میں کی۔ بیوی کا نام سردار بیگم تھا، تیسری شادی 37 برس میں، 1914 مختار بیگم سے کی۔ علامہ صاحب کے ایک بھائی تھے جن کا نام عطا محمد تھا۔ علامہ صاحب کے ایک بیٹے جاوید اقبال چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی رہے ۔ علامہ کی اولین نظم کوہ ہمالیہ تھی جو انھوں نے قلم بند کی علامہ صاحب کی اولین کتاب بانگ درا تھی جوکہ بچوں کے لیے لکھی گئی۔ علامہ صاحب ابتدا میں ترقی پسند نظریات سے متاثر تھے۔ چنانچہ انھوں نے عظیم فلسفی کارل مارکس کے بارے میں کہا کہ :
وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب
نیست پیغمبر لیکن دربغل دار کتاب
البتہ جب عام محنت کشوں کے حالات دیکھتے تو افسردہ ہو جاتے اور یوں کلام کیا کہ:
تو قادر ہے عادل ہے مگر تیرے جہاں میں
ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات
کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ
دنیا ہے تری منتظر روزِ مکافات
دوسرے لفظوں میں کچھ اس طرح اپنے نظریات بیان کیے کہ:
اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو
کاخِ امرا کے دَر و دیوار ہلا دو
گرماؤ غلاموں کا لہو سوز و یقین سے
کنجشکِ فرومایہ کو شاہیں سے لڑا دو
سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ
جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی
اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو
البتہ بعدازاں علامہ صاحب تصوف و روحانیت کی جانب راغب ہو گئے تو مسلمانوں سے کچھ ان الفاظ میں مخاطب ہوئے کہ:
اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید
سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں
یا یہ کلام فرمایا کہ:
اپنے کردار پر ڈال کر پردہ
ہر شخص کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے
قیام پاکستان سے قبل کا واقعہ ہے کہ لاہور میں لوگوں نے ایک ہی شب میں مسجد قائم کر دی، گویا پورا شہر مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ اس موقع پر علامہ صاحب خاموش نہ رہے اور کہا کہ:
مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے
من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا
البتہ وہ ناامید نہ تھے انھیں پورا یقین تھا کہ مسلمان سرخرو ہوں گے چنانچہ کہا:
نہیں ناامید اقبال اپنی کشت ویراں سے
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی
علامہ صاحب کو تمام تر امیدیں نوجوانوں سے تھیں لہٰذا نوجوانوں سے کلام کرتے ہوئے مخاطب ہوتے ہیں کہ۔
تُو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا
تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں
مزید کہا کہ
نہیں تیرا نشیمن قصرِ سلطانی کے گنبد پر
تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر
علامہ صاحب مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے زبردست حامی تھے، اپنی خواہش کا اظہار یوں کیا کرتے تھے کہ:
ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر
وہ مسلمانوں کو خوددار دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے کہا کہ:
دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر
نیا زمانہ ہے نئی صبح شام پیدا کر
علامہ صاحب آگے سے آگے بڑھنے کا سبق دیتے ہوئے کلام کرتے ہیں۔
منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر
مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر
علامہ اقبال برصغیر کے مسلمانوں کی حالت زار سے بے حد پریشان ہوتے، اسی لیے انھوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا۔علامہ صاحب کی زندگی کے آخری ایام جاوید منزل لاہور میں گزرے، البتہ 21 اپریل 1938 کو صبح پانچ بج کر چودہ منٹ پر ان کا زندگی سے ناتا ختم ہو گیا، گویا نماز فجر کے وقت انھوں نے 60 برس پانچ ماہ 12 یوم عمر پائی۔ وہ لاہور میں بادشاہی مسجد میں آسودہ خاک ہیں۔ 21 اپریل 2026 کو ان کی 88 ویں برسی ہے ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو ایک اصلاحی جمہوری ملک بنائیں گے۔