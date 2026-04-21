رائیونڈ: جیابگا چوکی کی حدود میں شہری کو مرغا بنا کر تشدد، فوٹیج سامنے آ گئی

متاثرہ شہری عثمان سے زبردستی اس کی چیک بک کے چیک پھاڑ کر دستخط کروائے گئے

سید مشرف شاہ April 21, 2026
لاہور کے علاقے رائیونڈ جیابگا چوکی کی حدود میں شہری پر مبینہ تشدد اور بدسلوکی کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس کی ویڈیو فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق فوٹیج میں نوجوان عثمان کو مبینہ طور پر زبردستی “مرغا” بنا کر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دورانِ تشدد ملزمان کی جانب سے غلیظ گالیاں بھی دی گئیں۔

پولیس کے مطابق متاثرہ شہری عثمان سے زبردستی اس کی چیک بک کے چیک پھاڑ کر دستخط کروائے گئے، جبکہ اس کے موبائل فون سے مبینہ طور پر رقم بھی ٹرانسفر کی گئی۔

واقعے کی فوٹیج سامنے آنے کے بعد رائیونڈ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان غلام رسول، غلام نبی، ابرار، نعمان اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔

پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے غلام رسول اور ابرار کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔

ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام ملوث افراد کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کی راہ ہموار، نئی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری

Express News

ایران امریکا مذاکرات، ریڈ زون میں شہریوں کا داخلہ اور دفاتر بند رکھنے کا نوٹی فکیشن جاری

Express News

کراچی میں ڈاکو راج، چند گھنٹوں میں 1 کروڑ روپے چھن گئے، مزاحمت پر ایک تاجر جاں بحق، پمپ مالک زخمی

Express News

دنیا میں امن کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، ملک میں بھی سیاسی رواداری کا مظاہرہ کیا جائے، پی ٹی آئی

Express News

اسپیکر پنجاب اسمبلی نے زرعی ٹیکس کا نوٹی فکیشن کالعدم قرار دے دیا

Express News

اسحاق ڈار کا ایرانی وزیرخارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات پر تبادلہ خیال

