لاہور کے علاقے رائیونڈ جیابگا چوکی کی حدود میں شہری پر مبینہ تشدد اور بدسلوکی کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس کی ویڈیو فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق فوٹیج میں نوجوان عثمان کو مبینہ طور پر زبردستی “مرغا” بنا کر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دورانِ تشدد ملزمان کی جانب سے غلیظ گالیاں بھی دی گئیں۔
پولیس کے مطابق متاثرہ شہری عثمان سے زبردستی اس کی چیک بک کے چیک پھاڑ کر دستخط کروائے گئے، جبکہ اس کے موبائل فون سے مبینہ طور پر رقم بھی ٹرانسفر کی گئی۔
واقعے کی فوٹیج سامنے آنے کے بعد رائیونڈ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان غلام رسول، غلام نبی، ابرار، نعمان اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔
پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے غلام رسول اور ابرار کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔
ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام ملوث افراد کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔