جان سینا کے بعد ایک اور معروف ریسلر ڈبلیو ڈبلیو ای سے ریٹائر ہوگئے

اسپورٹس ڈیسک April 21, 2026
ریسل مینیا 42 کے دوسرے دن کے آغاز ایک حیران کن لمحے سے ہوا جب مشہور زمانہ ریسلر بروک لیسنر کی مبینہ ریٹائرمنٹ نے مداحوں کو چونکا دیا۔

لاس ویگاس کے الیجیئنٹ اسٹیڈیم میں ہونے والے اس مقابلے میں لیسنر کا سامنا نائجیرین جائنٹ اوبا فیمی سے تھا، جس میں فیمی نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں لیسنر کو شکست دے دی۔

تاہم اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز لمحہ مقابلے کے بعد دیکھنے میں آیا، جب لیسنر رنگ کے درمیان بیٹھ گئے اور جذباتی انداز میں اپنے دستانے اور جوتے اتار کر رکھ دیے۔

یہ عمل عام طور پر ریسلنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سمجھا جاتا ہے۔

اس موقع پر انہوں نے اپنے دیرینہ منیجر پال ہیمین کو گلے لگایا اور دونوں آبدیدہ ہو گئے۔

اگرچہ کئی مداحوں کا خیال تھا کہ لیسنر جلد ریٹائر ہو جائیں گے لیکن توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان سمر سلیم میں کریں گے۔

بعض حلقے اسے ایک کہانی کا حصہ بھی قرار دے رہے ہیں یعنی اسے باقاعدہ ریٹائرمنٹ کے بجائے اس کے عندیہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔

یاد رہے کہ لیسنر نے 2002 میں ڈیبیو کیا اور کم عمری میں عالمی چیمپئن بنے۔ وہ ڈبلیو ڈبلیو ای اور یو ایف سی میں بھی بڑی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔

 
