پی ایس ایل: کراچی کنگز کے اسکواڈ میں اہم کھلاڑی کی واپسی

کراچی کنگز نے یو اے ای کے خزیمہ بن تنویر اور محمد وسیم کو چند دن قبل ریلیز کردیا تھا

اسپورٹس ڈیسک April 21, 2026
پاکستان سپر لیگ کی ٹیم کراچی کنگز کے اسکواڈ میں اہم کھلاڑی کی واپسی ہوئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کنگز نے پاکستانی لیگ اسپنر زاہد محمود کو ایونٹ کے بقیہ میچز کے لیے اسکواڈ کا حصہ بنایا ہے۔

زاہد محمود کو ممکنہ طور پر خزیمہ بن تنویر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو حال ہی میں یو اے ای کی شہریت ملنے کے بعد اب باقاعدہ یو اے ای کی ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں۔

کراچی کنگز نے یو اے ای کے خزیمہ بن تنویر اور محمد وسیم کو چند دن قبل ریلیز کردیا تھا۔

محمد وسیم کی جگہ انگلینڈ کے جیسن روئے کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا۔
