بیرونی سرمایہ کاری 33 فیصد کم، مہنگائی میں مزید اضافہ

وزارت منصوبہ بندی نے مالی سال کے 9 ماہ کی ترقیاتی رپورٹ جاری کردی، ایکسپورٹ میں کمی ہوئی

ارشاد انصاری April 21, 2026
ملک میں رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزارت منصوبہ بندی نے ماہانہ ترقیاتی رپورٹ جاری کردی جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ رواں مالی سال 2025-26کے پہلے9 ماہ (جولائی تا مارچ)کے دوران ملک میں مہنگائی کی شرح بڑھ کر 5.7 فیصد ہو گئی ہے جو کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 5.3 فیصد تھی۔

ترقیاتی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران برآمدات میں 1.2فیصد کمی ہوئی جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں 33.4 فیصد کمی دیکھی گئی اور درآمدات میں 8.3 فیصد اضافہ ہوا۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر نے 10.1 فیصد اضافے سے 9306 ارب روپے ٹیکس جمع کیا جو گزشتہ برس اس عرصے میں 8453 ارب روپے تھا، اس عرصے کے دوران ترسیلات زر میں بھی 2 8.فیصد اضافہ ہوا۔

وزارت منصوبہ بندی کی ماہانہ ترقیاتی رپورٹ کے مطابق 9 ماہ میں پاکستان میں بیرون ملک سے پاکستانیوں نے 30 ارب 30 کروڑ ڈالر بھیجے جو گزشتہ برس اس عرصے میں 28ارب ڈالر تھے جبکہ جولائی تا مارچ کے دوران پاکستان کی برآمدات 30 ارب 60کروڑ ڈالر رہیں جو گزشتہ برس اس عرصے میں30ارب90کروڑ ڈالر تھیں۔

رپورٹ کے مطابق 56 ارب30کروڑ ڈالر کی مصنوعات درآمد کی گئیں جو گزشتہ برس 51 ارب 90کروڑ ڈالر پر تھیں۔

علاوہ ازیں رواں مالی سال کے پہلے9 ماہ کے دوران پاکستان کی بیرونی سرمایہ کاری میں 33.4 فیصد کمی ہوئی ہے۔
