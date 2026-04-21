متحدہ عرب امارات نے امریکا سے کرنسی سویپ کی درخواست کی ہے؛ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی حکومت ’’کرنسی سویپ‘‘ کے ذریعے متحدہ عرب امارات کی مالی مدد پر غور کر رہی ہے۔
اس بات کا دعویٰ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی این بی سی کو دیئے گئے اپنے ایک طویل انٹرویو میں کیا جس میں ایران جنگ اور مشرق وسطیٰ کی صورت حال پر تفصیلی بات کی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی حکومت متحدہ عرب امارات کی ایک درخواست پر غور کر رہی ہے جس کا مقصد امارات کو ڈالر کی دستیابی میں مدد دینا ہے۔
صدر ٹرمپ کے بقول مجھے حیرت بھی ہوئی کہ متحدہ عرب امارات جیسے امیر ملک کو بھی مالی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے۔
امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ وہ (اماراتی حکومت) بہت امیر ہے لیکن میں ان کی مدد کر سکتا ہوں تو ضرور کروں گا۔
صدر ٹرمپ نے بتایا کہ یہ مدد ’’کرنسی سویپ‘‘ کے ذریعے دی جا سکتی ہے یعنی امریکا اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ ہوگا۔ جس سے امارات کو ڈالر حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔
صدر ٹرمپ کے اس دعوے کی متحدہ عرب امارات کی جانب سے تاحال تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔
کرنسی سویپ کیا ہوتا ہے؟
یہ ایک مالی معاہدہ ہوتا ہے جس میں ایک ملک دوسرے ملک کو اپنی کرنسی یا ڈالر دیتا ہے اور بعد میں یہ رقم واپس کردی جاتی ہے۔ جس سے اُس ملک کو وقتی طور پر مالی آسانی مل جاتی ہے۔
اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو متحدہ عرب امارات کو ڈالر حاصل کرنے میں آسانی ہوگی، معیشت کو وقتی سہارا مل سکتا ہے اور مالی نظام زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکا اور ایران جنگ کے باعث خطے کے ممالک میں مالی دباؤ بڑھا ہے۔ کچھ ممالک کو ڈالر کی دستیابی میں مشکل پیش آ رہی ہے۔