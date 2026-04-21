کراچی میں بااثر کم عمر لڑکے کی نامناسب حالت میں ڈرائیونگ، گاڑی کو معمولی حادثہ

واقعہ ڈیفنس کے علاقے خیابان اقبال میں اتوار کو پیش آیا، بااثر شخص نوجوان کو اپنے ساتھ لے گیا

شاہ میر خان April 22, 2026
شہر قائد کے علاقے ڈیفنس میں نامناسب حالت میں ڈرائیونگ کرنے والے لڑکے کو اُس کا ساتھی اور بااثر شخص اپنے ہمراہ لے گیا۔

تفصیلات کے مطابق ڈی ایچ اے خیابان اقبال میں ایک نوجوان مبینہ طور پر نشے میں دھت اور بے لباس ہوکر تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔

اس دوران گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہوکر سڑک کنارے پلاٹ پر رک گئی، واقعے کے بعد ڈی ایچ اے کی ویجیلنس ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔

عینی شاہدین نے بتایا کہ کم عمر ڈرائیو تولیہ باندھ کر بغیر شرٹ کے بغیر ڈرائیونگ کررہا تھا جس نے ویجیلنس ٹیموں سے بدتمیزی بھی کی۔

واقعے کے بعد ایک شخص اپنے گارڈز کے ساتھ آیا اور لڑکے کو اپنے ہمراہ لے گیا۔

پولیس نے بتایا کہ ڈی ایچ اے ویجیلنس نے لڑکے کو پکڑ کر پولیس کے حوالے نہیں کیا جبکہ واقعہ اتوار کو پیش آیا اور ویڈیو ملنے کے بعد تحقیقات شروع کردی گئیں ہیں۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں 3 روز قبل گھر کے قریب سے لاپتہ ہونے والے ڈھائی سالہ بچے کی نالے سے لاش برآمد

Express News

صدر زرداری خیریت سے ہیں قوم جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا

Express News

عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں کے پی اسمبلی کے اجلاس پر کتنی لاگت آئی؟

Express News

پنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

پیک آورز میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگیا ہے، وزارت توانائی

Express News

اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا ممکنہ دور، ایران نے شرکت کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا، وزیر اطلاعات

