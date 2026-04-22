پی ایس ایل: مہمان نوازی شاندار ہے، بس تماشائیوں کی کمی محسوس ہورہی ہے، اسمتھ

باقی میچز میں بھی اچھی کارکردگی دکھا کر پوائںٹس ٹیبل پر ٹاپ ٹو میں پہنچنے کی کوشش کریں گے، اسٹیو اسمتھ

اسپورٹس ڈیسک April 22, 2026
آسٹریلوی کرکٹر اسٹیو اسمتھ نے پاکستان میں مہمان نوازی کو شاندار قرار دے دیا۔

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے گیارہویں ایڈیشن میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کرنے والے اسٹیو اسمتھ کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا میچز میں تماشائیوں کی کمی محسوس ہورہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ امید ہے شائقین ٹی وی پر میچز دیکھ کر لطف اندوز ہورہے ہوں گے۔

اسٹیو اسمتھ نے پی ایس ایل میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کو شاندار تجربہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہاں اپنے وقت سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ باقی میچز میں بھی اچھی کارکردگی دکھا کر پوائںٹس ٹیبل پر ٹاپ ٹو میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔

ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں اوپننگ کے کردار پر بات کرتے ہوئے اسمتھ نے کہا کہ یہ پوزیشن ان کے کھیل کے انداز کے مطابق ہے کیونکہ اس میں پاور پلے کے دوران زیادہ موقع ملتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل ایک مضبوط اور باصلاحیت لیگ ہے جس میں ہر ٹیم میں معیاری کھلاڑی موجود ہیں اور مقابلہ انتہائی سخت ہے۔

ملتان سلطانز کے نوجوان کھلاڑیوں کے حوالے سے انہوں نے دلچسپ انداز میں کہا کہ میں خود نوجوانوں سے سیکھ رہا ہوں، وہ مجھے سب کچھ سکھا رہے ہیں۔

 
