گینگ وار اور بھتہ خوری کے انتہائی مطلوب سرغنہ وصی اللہ لاکھو کا ریڈ وارنٹ نوٹس جاری

کراچی:
لیاری گینگ واراوربھتہ خورگروہ کے سرغنہ وصی اللہ لاکھو کا ریڈ وارنٹ نوٹس جاری کردیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ریڈ وارنٹ نوٹس 21اپریل 2026کو جاری کیے گئے ہیں۔ ملزم وصی اللہ لاکھو پولیس کو60سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب ہے، جس کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں ٹارگٹ کلنگ،اغوا برائے تاوان، پولیس مقابلے، بھتہ خوری سمیت سنگین نوعیت کے دیگر مقدمات درج ہیں ۔
ریڈ وارنٹ نوٹس جاری ہونے کی تصدیق ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کی جانب سے کی گئی ہے۔
وصی اللہ لاکھو کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں ٹارگٹ کلنگ،اغوا برائے تاوان، پولیس مقابلے، بھتہ خوری سمیت سنگین نوعیت کے دیگر مقدمات درج ہیں ۔
پولیس ذرائع کے مطابق وصی اللہ لاکھوشہرکا سب سے بڑا بھتہ خورتصورکیا جا رہا ہے۔ جو 2013ء میں کراچی آپریشن شروع ہونے کے بعد ملک سے فرارہوگیا تھا۔وصی اللہ لاکھوں نے بیرون ملک رہتے ہوئے گروہ کو منظم کیا، جس کی جانب سے حالیہ دنوں میں بھی بھتہ خوری جاری ہے۔
ماضی میں وصی اللہ لاکھو کے گروہ کے کئی کارندے گرفتار ہوئے، جنہوں نے وصی اللہ لاکھو کو رقوم بیرون ملک بھجوانے کا انکشاف بھی کیا۔ اس وقت وصی اللہ لاکھو اورصمد کاٹھیاواڑی شہر کے تاجروں اور صنعتکاروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔
سندھ پولیس کئی سالوں سے ملزم وصی اللہ لاکھو کے ریڈ وارنٹ کے اجرا کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو خطوط لکھ رہی تھی۔ سندھ پولیس کی طویل کوششوں کے بعد بالآخر اہم کامیابی مل گئی اور ملزم کا ریڈ وارنٹ جاری ہوگیا۔
اس سلسلے میں محکمہ داخلہ اور وفاقی حکومت کے ذریعے انٹرپول سے رجوع کیا گیا تھا، جس پر وزارت داخلہ نے انٹرپول کوریڈ وارنٹ کے اجراکے لیے خط لکھا تھا۔ ملزم وصی اللہ لاکھو کو ریڈ وارنٹ میں انتہائی خطرناک اورمفرورقراردیا گیا ہے۔بین الاقوامی سیکیورٹی اداروں کو بھی ریڈ وارنٹ سے آگاہ کر دیا گیا ہے ۔ ملزم کی شناخت اور گرفتاری ممکن بنانے کے لیے تصاویر بھی جاری کی گئی ہے۔